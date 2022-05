Aantal meldingen van verwachte leveringsproblemen medicijnen gedaald

Er zijn vorig jaar voor 1.835 verschillende medicijnen 3.660 meldingen gedaan van verwachte leveringsproblemen. Dat is 12 procent minder dan in 2020. Dit blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt geneesmiddelentekorten en –defecten van medicijnautoriteit CBG en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Bedrijven melden steeds vaker een risico op een leveringsprobleem. Lang niet alle leveringsproblemen leiden echter tot een tekort. “In bijna alle gevallen was er in 2021 een passende oplossing voor de patiënt”, meldt de inspectie. Zo heeft de IGJ in 2021 64 keer toestemming gegeven om hetzelfde medicijn tijdelijk met een buitenlandse verpakking te leveren. En 68 keer is er toestemming gegeven om een vergelijkbaar middel uit het buitenland te halen. Soms kan een apotheekbereiding uitkomst bieden.

Stabilisatie

Ongeveer de helft (49 procent) van de leveringsproblemen kwam in 2021 door vertraging in de productie of kwaliteitscontrole van een medicijn. Ook ontstonden er problemen door een toegenomen vraag (25 procent). Dit laatste kwam meestal doordat er leveringsproblemen waren met een vergelijkbaar middel van een of meerdere andere bedrijven. Deze oorzaken zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.

IGJ-hoofdinspecteur Henk de Groot: “In dit tweede coronajaar hadden we niet verwacht dat de tekorten vrijwel gelijk zijn gebleven. “Het aantal problemen met de beschikbaarheid is nog steeds hoog. Belangrijkste is dat erin bijna alle gevallen een oplossing was voor patiënten”, vertelt professor en CBG-voorzitter Ton de Boer.

Handel stopgezet

Het aantal medicijnen waarvoor bedrijven definitief de handel hebben stopgezet (227) is in 2021 ook afgenomen ten opzichte van 2020 (292) en eerdere jaren. Bij het merendeel van de meldingen was er sprake van een bedrijfseconomische reden. In bijna alle gevallen waren er voldoende vervangende medicijnen beschikbaar.