Accountants waarschuwen voor oncontroleerbaarheid zorgsector

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) luidt de noodklok over dreigende financiële oncontroleerbaarheid van de zorgsector. De zorgen van de NBA komen door een wetsvoorstel over privacy dat in de Eerste Kamer in behandeling is.

De NBA vreest dat, als het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, wettelijke controles door accountants in de zorgsector niet meer van een goedkeurende accountantsverklaring kunnen worden voorzien. Dat heeft grote gevolgen voor de controle op uitgaven van zorggeld en de financiering van zorginstellingen, aldus de NBA.

Verzamelwet gegevensbescherming

De NBA heeft haar zorgen over het wetsvoorstel (Verzamelwet gegevensbescherming) in de afgelopen periode onder de aandacht gebracht bij de verschillende betrokken ministeries. Maar dit heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid. Op dinsdag 25 november spreekt de Commissie Digitalisering van de Eerste Kamer over het vervolg van het wetstraject. De NBA roept de senatoren op om de wet niet af te doen als hamerstuk, maar deze inhoudelijk te behandelen en daarbij aandacht te hebben voor de door de NBA geuite zorg.

Accountantscontrole en pseudonimiseren

De rol van de accountantscontrole in de zorgsector is onder meer of de zorgkosten juist zijn. Daarvoor willen ze toegang hebben tot de oorspronkelijke bronbestanden. Het nieuwe wetsartikel verplicht zorginstellingen echter persoonsgegevens te pseudonimiseren voordat accountants toegang krijgen. De NBA zegt begrip te hebben voor de achterliggende gedachte van privacybescherming. Maar dat leidt ertoe dat accountants niet langer de originele gegevens kunnen inzien die essentieel zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke controletaken.

Liane Vlaskamp, algemeen directeur NBA: “Er geldt dan een hard en expliciet verbod op het verwerken van niet-gepseudonimiseerde bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn voor de accountant echter essentieel om de controle van verantwoordingen in de zorg te kunnen uitvoeren”.

Oncontroleerbaarheid zorgsector

De NBA heeft in het verleden randvoorwaarden genoemd waaronder pseudonimisering een oplossing zou kunnen zijn, maar aan die randvoorwaarden is in het huidige wetsvoorstel niet voldaan. Als gevolg hiervan kunnen accountants financiële verantwoordingen van zorginstellingen niet goedkeuren. Zorginstellingen ontvangen daardoor verklaringen met beperkingen of oordeelsonthoudingen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor hun relatie met toezichthouders en financiers.

Frederike van Eekeren-Huson, voorzitter van de NBA-commissie Coziek: “Dit zal uiteindelijk leiden tot minder zekerheid bij de controle op zorguitgaven en daarmee tot minder grip op zorgkosten. Daarmee kan dit wetsvoorstel, wellicht onbedoeld, grote maatschappelijk gevolgen hebben”.