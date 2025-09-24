Achmea investeert met startup TrueSim in simulatietrainingen voor zorgprofessionals

Achmea en startup TrueSim willen digitale medische simulatietrainingen voor meer ziekenhuizen en zorgprofessionals in Nederland en België beschikbaar maken. De samenwerking tussen de twee partijen moet de landelijke uitrol van simulatietrainingen voor de zorg versnellen.

In Nederland en België maken 28 ziekenhuizen en opleidingsinstituten gebruik van TrueSim. Dankzij de simulatietrainingen zijn zorgprofessionals beter voorbereid op acute praktijksituaties en kunnen zij doeltreffender en met meer zelfvertrouwen handelen.

Innovatie

Met behulp van Mixed Reality en AI moeten de simulatietrainingen de zorg veiliger en effectiever maken. TrueSim biedt daarbij een digitaal platform waarmee zorgprofessionals realistische medische scenario’s en gevalideerde ziektebeelden kunnen trainen, die zich rechtstreeks in hun werkomgeving kunnen voordoen. Interactief en levensecht, alsof zij naast de patiënt staan.

“Het schaalbare model sluit volledig aan op onze missie om met digitale oplossingen maatschappelijke impact te realiseren. We bieden TrueSim niet alleen financiering, maar ook toegang tot de ruime kennis, ervaring en netwerken van Achmea en haar zorgpartners”, zegt Ralph van Dam, Head of Startups & Scaleups bij Achmea.

Met de simulatietrainingen van TrueSim kunnen studenten, verpleegkundigen en artsen theorie en praktijk sneller aan elkaar koppelen en vaker realistisch trainen op de eigen werkvloer. “Zo krijgen zij meer zelfvertrouwen en zijn zij beter voorbereid op de praktijk. Dankzij de samenwerking met Achmea kunnen we sneller groeien, verder professionaliseren en impact maken door nog meer zorgprofessionals te bereiken”, benadrukt Pieter Tegelaars, cofounder van TrueSim.