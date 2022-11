Acht nieuwe Medical Delta hoogleraren geïnaugureerd

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft, Erasmus MC, Erasmus Universiteit, LUMC en Universiteit Leiden en vier Zuid-Hollandse hogescholen en heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Interdisciplinair onderzoek

De inauguratie vond plaats tijdens de Medical Delta Conference. “De acht nieuwe Medical Delta hoogleraren hebben zich allen bewezen op dit vlak. Hun benoeming helpt hen verder in de voortrekkersrol die zij al nemen en draagt daarin bij aan de zorgtransitie die voor ons ligt”, aldus professor Frank Willem Jansen, voorzitter van Medical Delta. De nieuwe Medical Delta hoogleraren zoeken interdisciplinaire samenwerking op voor hun onderzoeken, bijvoorbeeld op het gebied van betere diagnostiek voor kanker, fundamenteel onderzoek naar de bestrijding van virusinfecties of een gerichtere aanpak van artrose.

Vrouwen aan de top

Vrouwen zijn nog altijd ondervertegenwoordigd in de top van de academische wereld, zo ook het aandeel vrouwelijke Medical Delta hoogleraren. Dat de acht nieuwe benoemingen allen vrouwelijke hoogleraren zijn, is volgens Jansen een erkenning voor het werk en onderzoek dat vrouwelijke wetenschappers verrichten binnen Medical Delta. “We hopen dat we hiermee jonge vrouwelijke wetenschappers en besturen van universiteiten inspireren om het aantal vrouwelijke wetenschappers in de top te verhogen.”

Medical Delta benoemt jaarlijks hoogleraren tot ‘Medical Delta hoogleraar’. Voor hun benoeming krijgen zij twee of meer aanstellingen bij de vijf aangesloten academische instellingen en nemen zij zitting in de Wetenschappelijke Raad van het samenwerkingsverband. In totaal zijn er nu 32 Medical Delta hoogleraren. In die hoedanigheid doen zij interdisciplinair onderzoek op het snijvlak van technologie en gezondheidszorg en zijn zij ambassadeurs voor samenwerking op het gebied van health & technology.