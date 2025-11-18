Bas Bloem ontvangt prestigieuze Parkinsonprijs

Parkinson-expert en neuroloog Bas Bloem van het Radboudumc is onderscheiden met de Robert A. Pritzker Prize for Leadership in Parkinson’s Research.

Deze prestigieuze, internationale prijs van de Michael J. Fox Foundation (MJFF) erkent jaarlijks één onderzoeker die een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd aan het Parkinsononderzoek en die zich inzet voor het opleiden van de volgende generatie wetenschappers.

Parkinsononderzoek

Bloem ontvangt de prijs voor zijn baanbrekende werk op het gebied van holistische, persoonsgerichte zorg en zijn inzet voor samenwerking en kennisdeling wereldwijd. “Onze ambitie is altijd geweest om samen met mensen met Parkinson de grenzen van wetenschap, zorg en creativiteit te verleggen,” aldus Bloem. “Deze erkenning is een enorme stimulans om door te gaan totdat Parkinson de wereld uit is.”

Onderzoek naar preventie

De prijs werd zaterdag 15 november uitgereikt tijdens de jaarlijkse MJFF Research Round Table in New York. Bloem wordt internationaal geroemd om zijn onderzoek naar niet-medicamenteuze interventies, zoals beweging, mindfulness en creatieve therapieën, die bijdragen aan hersengezondheid en mogelijk het ziekteproces vertragen. Zijn onderzoeken naar sporten toonden aan dat thuis trainen het aanpassingsvermogen van de hersenen kan bevorderen. De lopende Slow-SPEED-studie is wereldwijd de allereerste Parkinsonpreventie studie die onderzoekt of lichaamsbeweging in een hele vroege ziektefase het ontstaan van symptomen kan uitstellen of zelfs voorkomen.

ParkinsonNet

Daarnaast leidt Bloem de Parkinson Op Maat studie, een grootschalige studie waarin meer dan 600 mensen langdurig worden gevolgd om nieuwe biomarkers en digitale toepassingen te ontwikkelen. Bloem is ook medeoprichter van ParkinsonNet, een landelijk zorgnetwerk van ruim 4.000 gespecialiseerde zorgverleners die multidisciplinaire, evidence-based zorg bieden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dit innovatieve zorgmodel leidt tot betere uitkomsten mensen met Parkinson en tot aanmerkelijk lagere zorgkosten. Het model wordt inmiddels in meerdere andere landen nagevolgd.

Robert A. Pritzker Prize

De Robert A. Pritzker Prize, ingesteld in 2011, omvat een onderzoeksbeurs van 200.000 dollar (ruim 170.000 euro) en wordt toegekend aan wetenschappers die aandacht vragen voor parkinson en een blijvende impact hebben op het veld.