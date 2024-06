ACM geeft groen licht voor fusie Amerpoort en Sherpa

De gehandicaptenzorgaanbieders Amerpoort en Sherpa mogen per 1 juli bestuurlijk fuseren. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) is een vergunning niet nodig.

“De ACM heeft geen reden om aan te nemen dat de voorgenomen concentratie de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan op significante wijze zal belemmeren”, laat de ACM op 19 juni weten.

Fusie Amerpoort en Sherpa

Amerpoort en Sherpa, de terreinen grenzen aan elkaar in Baarn, werken al intensief samen. De Amerpoort is van origine katholiek, Sherpa is protestant. Maar van die verschillen in achtergrond is vandaag de dag weinig te merken, zei bestuurder Daan Boot van Amerpoort in maart op de regionale tv Eemland1.

De organisaties kondigden hun fusiewens in 2023 aan. Het plan is om per 1 juli bestuurlijk te fuseren. Over twee jaar volgt dan een juridische fusie, met mogelijk een nieuwe naam.

Aantrekkelijke werkgever

Met de fusie willen de organisaties een aantrekkelijke werkgever blijven. Het plan is om samen een centrum voor opleidingen en loopbaanbegeleiding op te stellen. “We stellen gezond werkgeverschap centraal.”

De fusie is nodig omdat sommige dossiers te groot zijn om alleen aan te pakken, aldus Sherpa-bestuurder Henk Kouwenhoven. Naast personeel doelt hij op ICT, duurzaamheid en vastgoed. De samenwerking zal daarom vooral voor de stafbureaus gevolgen hebben.

Cliënten zullen weinig merken van de fusie. De bedoeling is dat de dienstverlening hetzelfde blijft en de kleinschaligheid behouden blijft.