ACM: investeerder mag Zorg van de Zaak overnemen

Parcom, een investeerder die actief is in mid-market private equity, neemt Zorg van de Zaak over via het fonds Parcom Fund VI Holding Coöperatief UA, zo meldt de ACM via haar website. Zorg van de Zaak is in 1996 opgericht. Het is een bedrijfsgezondheidsnetwerk dat nu via 67 duizend werkgevers ongeveer 1,3 miljoen werkenden bereikt. Tot het netwerk behoren arbodiensten, interventiebedrijven en zorginstellingen die met elkaar integrale oplossingen bieden voor de ontwikkeling van vitale organisaties waarin mensen worden versterkt in het voeren van eigen regie over hun gezondheid, werk en leven.

De beoogde samenwerking werd in januari dit jaar aangekondigd. “Met Parcom als investeerder zal de ingezette strategie, gericht op het welzijn en vitaliteit van de medewerker en preventie en re-integratie in het geval van uitval, worden voortgezet. Zorg van de Zaak en Parcom willen samen verder doorgroeien als integrale dienstverlener op het gebied van duurzame inzetbaarheid”, aldus de zorgverlener.