ACM verschaft huisartsen duidelijkheid over weigeren en verdelen van patiënten

De ACM ontvangt jaarlijks tientallen meldingen van patiënten die worden geweigerd als ze zich aanmelden bij een andere huisarts. Naar aanleiding van de klachten heeft de ACM onderzoek gedaan naar de achtergronden van het weigeren van nieuwe patiënten. Daaruit bleek dat sommige huisartsen onderling afspraken maken om elkaars patiënten niet over te nemen. Ook zijn er soms werkgebieden onderling afgestemd, bijvoorbeeld op basis van postcodes.

Keuzevrijheid patiënt

Dat botst met de vrijheid van patiënten om zelf hun huisarts te kiezen. Uit gesprekken met huisartsen concludeert de marktwaakhond dat deze werkwijze vooral gebeurt vanwege het tekort aan huisartsen. Zij proberen simpelweg zoveel mogelijk patiënten een plek te geven.

‘Verdere inperking niet toegestaan’

In het kader daarvan is het toegestaan dat huisartsen patiënten verdelen. Dat moeten ze dan wel goed uitleggen aan een patiënt die wordt geweigerd, zegt de ACM. “Een verdere inperking van de vrijheid van patiënten om zelf hun huisarts te kiezen, is niet toegestaan”, schrijft de ACM. In regio’s waar geen sprake is van een huisartsentekort, mogen huisartsen niet overleggen over de verdeling van patiënten.