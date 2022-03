ActiZ-leden stemmen voor nieuwe cao

Op 10 maart bereikten werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl een akkoord met de vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn en NU’91 voor de grootste cao van Nederland. Vakbond FBZ beraadt zich nog.

Minder werkdruk

Zorgbestuurder Trudy Prins leidde de onderhandelingsdelegatie van ActiZ. “Het is fijn dat ActiZ-leden hun akkoord hebben gegeven, hiermee komt een nieuwe cao een stapje dichterbij.” De ledenraadpleging van de vakbonden is nog niet voltooid.

In het onderhandelaarsakkoord zijn afspraken gemaakt over onder meer loonsverhoging en meer regie en zeggenschap van zorgmedewerkers over hun werk. De afspraken voorzien in een cao met een looptijd van twee jaar en moeten bijdragen aan minder werkdruk en meer werkplezier. Ook is er een compleet nieuwe tekst overeengekomen.

