ActiZ over zorginfarct seh: investeer in overstapstation voor kwetsbare ouderen

Afgelopen vrijdag besteedde actualiteitenprogramma Meldpunt aandacht aan het toenemend aantal seh-sluitingen. Doordat het aantal spoedbedden vol is, worden oudere patiënten regelmatig verplaatst naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Hub naar huis

ActiZ vindt het opvallend dat het zorginfarct vooral als probleem van de ziekenhuizen wordt neergezet door personeelstekorten. Zelf ziet de branchevereniging de hele zorgketen vastlopen. “We willen dat kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Maar dit maatschappelijk streven loopt in de praktijk helaas spaak. De effecten daarvan zien we op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis”, aldus ActiZ-bestuursvoorzitter Anneke Westerlaken.

De opstopping ontstaat volgens ActiZ doordat kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te kwetsbaar zijn om terug te keren naar huis. Om doorstroom in de zorgketen te verbeteren, pleit de branchevereniging daarom voor inzet op revalidatie en herstelgerichte zorg in samenwerking met de wijkverpleging. “Met goedlopende revalidatie en herstelgerichte zorg blijven cliënten in beweging en worden onnodige ziekenhuisopnames verminderd en voorkomen. Het is de ‘hub naar huis’.”