ActiZ tegen kabinet: ‘Neem klachten gemeenten over IZA serieus’

De gemeenten vinden dat ze te weinig geld van het rijk krijgen om hun taken uit te voeren. ActiZ zegt de financiële zorgen van de gemeenten te snappen en vraagt het kabinet die zorgen ook serieus te nemen en hierover met de gemeenten te spreken.

“Centraal in IZA staat een integrale visie op zorg en welzijn”, legt ActiZ-voorzitter Anneke Westerlaken uit: “Met de beweging om meer in te zetten op preventie en mensen eerder en laagdrempeliger te kunnen ondersteunen voorkomen we met elkaar zwaardere zorg en blijft de zorg toegankelijk en betaalbaar. Het sociaal domein en de rol van de gemeenten zijn en blijven hierin essentieel.”

Het gevolg van het VNG-besluit moet ActiZ nog duiden: “Gemeenten zijn in alle opzichten belangrijk bij het organiseren van zorg en ondersteuning die past bij wat er nu en in de toekomst nodig is in onze samenleving.”