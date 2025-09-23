ActiZ: ‘Zorg voor kostendekkende vergoeding van vvt in de acute zorg’

Investeringen in de sector zijn structureel noodzakelijk. ActiZ vraagt aandacht bij de Tweede Kamerleden voor een toekomstbestendige bekostiging en herkenbaarheid en samenwerking.

De wijkverpleegkundige kan voorkomen dat kwetsbare ouderen acute zorg nodig hebben in het ziekenhuis of bij de huisartsenpost. Zij kan bijvoorbeeld een losgeschoten katheter weer vastmaken of een eerstelijnsverblijf regelen. Hiervoor is slimme inzet nodig van vvt-capaciteit, een 24/7 eerstelijnsverblijf-coördinatiefunctie en directe beschikbaarheid van opnameplaatsen in eerstelijnsverblijf en acute wijkverpleging.

Acute wijkverpleging

Acute wijkverpleging is volgens ActiZ ‘nadrukkelijk een andere tak van sport’ dan reguliere wijkverpleging. Het vraagt om ander eigenaarschap en verpleegkundigen die hoger zijn opgeleid om spoedsituaties te beoordelen en adequaat te handelen en vraagt om beschikbaarheid.

Regionale coördinatie

ActiZ vindt het van groot belang dat alle zorgprofessionals in de keten, onder wie triagisten, huisartsen en medisch specialisten, beter zicht krijgen op de mogelijkheden die de vvt-sector biedt bij spoedzorgvragen. Zorgcoördinatie is cruciaal om de druk op de acute zorg te verminderen. Binnen regionale coördinatiefuncties werken vvt-organisaties samen om verwijzingen van huisartsen en ziekenhuizen beter te stroomlijnen. De regionale coördinatiepunten worden volgens de vvt-branche nog niet overal kostendekkend ingekocht en de administratieve last is groot. ActiZ pleit voor meer volgbeleid van zorgverzekeraars.

Toekomstbestendige bekostiging

De onvoorspelbaarheid en de aard van de acute wijkverpleging vragen om passende financiering die rekening houdt met het beschikbaar houden van deskundige wijkverpleegkundigen. Momenteel worden hier nog onvoldoende expliciete afspraken door zorgverzekeraars over gemaakt, zo stelt ActiZ. De mogelijkheden in het inkoopbeleid zijn er, maar door het gebrek aan afspraken is er minder acute wijkverpleging beschikbaar dan wenselijk is. De branchevereniging vraagt de Tweede Kamerleden om steun voor meer expliciete afspraken tussen zorgverzekeraars en wijkverplegingsorganisaties.

Op donderdag 25 september is er een Kamerdebat over de acute zorg.