Acute zorg weg uit Heerlens ziekenhuis om personeelskrapte

Een groot gebrek aan personeel maakt het voor het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen ondoenlijk om in de toekomst de spoedeisende hulp (SEH) te behouden. Ook het geboortecentrum en het beddenhuis moeten er weg.

Die worden geconcentreerd in het andere ziekenhuis van Zuyderland in Sittard-Geleen. “Het laten zoals het nu is, daar hebben we de mensen niet voor”. Dat zei directeur David Jongen van het Zuyderland Ziekenhuis vrijdag na afloop van overleg met burgemeesters en wethouders in de regio en de Limburgse gedeputeerde Marc van Caldenberg (SP).

Afkeuring over plannen

Gemeenten en provincie lieten de afgelopen dagen hun afkeuring blijken over de plannen van Zuyderland. “We stuiten op een muur van emoties”, zei Jongen. “Wij willen met elkaar praten op basis van ratio en feiten. Er moet een grote klus geklaard worden, en dat kunnen wij niet alleen. We gaan nu verkennen hoe we de handen ineen kunnen slaan.”

Ziekenhuis alliantie

Een Ziekenhuis Alliantie van gemeenten en andere organisaties die behoud van de huidige voorzieningen in Heerlen wil, is gekant tegen de plannen van het ziekenhuisbestuur.

De alliantie stelt dat de regio rond Heerlen een van de grootste stedelijke gebieden is in Nederland, maar dan wel een met heel veel armoede, een gemiddeld slechte gezondheid van de inwoners en met de grootste vergrijzing in het land. Een woordvoerder van de alliantie zei het onlogisch te vinden om juist hier de acute zorg weg te halen.

Maar Jongen wees erop dat Zuyderland te maken heeft met een sterk vergrijzende bevolking én sterk vergrijzend personeel. “We zullen samen moeten proberen de ziekenhuiszorg in de lucht te houden. Dat kan niet door alles te laten zoals het nu is.”

Dagbehandeling

Het verouderde ziekenhuis in Heerlen wordt grondig verbouwd. Heerlen wordt dan een grootschalig centrum voor dagbehandeling, terwijl Sittard-Geleen een 24-uursvoorziening behoudt met acute zorg en beddenhuis. Dat is het plan. “We blijven zorgen voor de hele mijnstreek, en willen niet dat de regio rond Heerlen dit als verlies voelt”, benadrukte Jongen.

Hoe nu verder, daarover gaat het ziekenhuis de komende weken en maanden praten met de bevolking, zei hij. “We neigen wel naar een bepaalde kant”, erkende hij, “maar we gaan eerst met iedereen praten.”