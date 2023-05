Acute zorg wordt vanaf 2025 vanuit regio gecoördineerd

In 2025 moet er in elke acute-zorgregio zo’n centrum zijn. Dat schrijft de minister vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zorgcoördinatiecentrum

Buiten kantooruren kunnen patiënten met niet levensbedreigende, maar wel acute-zorgvragen, op dit centrale punt terecht. Zorgverleners hebben via datzelfde zorgcoördinatiecentrum (zcc) actuele informatie over beschikbare zorgcapaciteit en bedden.

In het zcc werken verschillende disciplines samen om de urgentie van een hulpvraag vast te stellen als ook de benodigde zorg. Dat kan een verwijzing naar een huisartsenpost zijn of naar de acute ggz, maar ook zorg thuis via de inzet van een wijkverpleegkundige of digitale hulpmiddelen.

“Zorgcoördinatie is een belangrijk middel om de druk op de acute zorg te verminderen”, zegt Kuipers. “Patiënten komen meteen terecht op de juiste plek en bij de juiste zorgverlener en zorgverleners zijn minder tijd kwijt aan het zoeken van een goede plek voor hun patiënten.” (ANP)