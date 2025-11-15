Sterfgevallen onder klanten Nederlandse geneesmiddelen-webshop

De online medicatieshop funcaps.nl heeft illegale en zeer verslavende geneesmiddelen verkocht, ook aan minderjarigen. Volgens het AD zijn er in de afgelopen jaren meerdere mensen overleden.

Het OM wil de berichtgeving nog niet bevestigen. Het onderzoek startte na een tip van de gezondheidsinspectie en de politie over grootschalige verkoop van illegale geneesmiddelen. Het gaat om een van de grootste onderzoeken ooit van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Geen vergunning

Volgens de opsporingsdiensten verkocht Funcaps illegaal en op grote schaal medicijnen. Daarbij ging het vooral om nagemaakte kalmerings- en slaappillen, die normaal alleen op doktersrecept verkrijgbaar zijn. De eigenaren achter de webshop hadden geen vergunning om de geneesmiddelen te verkopen.

Tientallen sterfgevallen

In het strafrechtelijk onderzoek stuitten rechercheurs van de NVWA de afgelopen maanden op tientallen sterfgevallen onder Nederlandse klanten van Funcaps. Daar zouden ook minderjarige slachtoffers tussen zitten. Het is nog onduidelijk om hoeveel sterfgevallen het precies gaat. Bovendien is de vraag of kan worden bewezen dat zij direct door het gebruik van de medicatie zijn overleden.

Eerder dit jaar werden in Limburg drie verdachten aangehouden. In verschillende woningen en bedrijfspanden zijn veel geneesmiddelen in beslag genomen.