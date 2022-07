Ad Melkert herbenoemd als voorzitter NVZ

Ad Melkert (66) is woensdagmiddag door de leden van de NVZ herbenoemd voor een termijn van vier jaar.

In een reactie zegt Melkert dat in zijn tweede termijn samenwerking centraal zal staan. Hij wil daar vanuit de brancheorganisatie van algemene ziekenhuizen mede leiding aan geven. “Ik voorzie een groei aan netwerken en allerlei soorten van samenwerking tussen specialismen.”

Hogere kwaliteit van zorg

Melkert: “Die beweging levert een hogere kwaliteit van zorg op en bespaart kosten. Op dit terrein is nog veel te winnen. Ik wil als voorzitter van de NVZ een bijdrage leveren om die beweging naar meer toekomstbestendige zorg mede vorm te geven.”

Personeel

Verder wil hij zich de komende vier jaar hard maken voor het personeel in de zorg: “De noodzaak om te investeren in zorgmedewerkers is echt van groot belang voor de toegankelijkheid van zorg,” aldus Melkert.

Naast Melkert blijft Marjolein Tasche vice-voorzitter. In het bestuur van de NVZ zitten verder: Marcel Kuin (penningmeester), Edwin van der Meer, Rob Dillmann, Christianne Lennards, Karin Mondriaan, John Taks, Willem Wiegersma en Geranne Engwirda.