Adrz opent hybride operatiekamer

,

Ziekenhuis Adrz opent een hybride operatiekamer. De hybride operatiekamer combineert traditionele operatietechnieken met geavanceerde beeldvorming, zoals röntgenbeelden in real-time en later ook 3D-beelden.

De nieuwe operatiekamer moet het mogelijk maken om meer soorten vaatoperaties uit te voeren. Daarnaast komen voor traumachirurgie en spoedpatiënten meer behandelmogelijkheden beschikbaar.

Complexere zorg

Voorzitter van de raad van bestuur van Adrz, John Taks: “De druk op de zorg wordt steeds groter. Dat komt onder andere doordat patiënten steeds complexere zorg nodig hebben, volumenormen worden aangescherpt en personeel steeds lastiger te krijgen is. De hybride operatiekamer biedt nieuwe mogelijkheden voor interdisciplinaire samenwerking. Chirurgen, interventieradiologen, anesthesiologen en andere specialisten werken letterlijk zij aan zij in één ruimte. Dat zorgt voor kortere operatietijden, snellere diagnoses en betere uitkomsten voor patiënten. Daarnaast zorgt een investering als deze voor een bepaalde aantrekkingskracht. Met deze stap investeren we namelijk niet alleen in technologie, maar ook in het aantrekken en behouden van medisch talent.”

TechnologieZiekenhuizen

