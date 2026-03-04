Advies: geef RS-prik op Caribische eilanden eerder in het jaar

Baby’s op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zouden eerder in het jaar een prik tegen het RS-virus moeten krijgen dan baby’s in Nederland. Op de BES-eilanden kan de inenting beter in het voorjaar worden gegeven. Dat past beter bij de seizoenen daar, adviseren onderzoekers van ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen.

Baby’s kunnen sinds afgelopen najaar worden ingeënt tegen het respiratoir syncytieel virus (RS-virus). Ze krijgen de prik meestal in september of oktober, omdat het virus in Nederland vooral in de herfst en de winter voorkomt.

Regenseizoen

Het Nederlandse vaccinatieschema geldt ook voor de drie bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied. Maar Bonaire, Sint Eustatius en Saba kennen geen herfst en winter zoals in Nederland. Het RS-virus verspreidt zich daar vooral in het regenseizoen, tussen juni en december. Als de baby’s pas in september of oktober worden gevaccineerd, zijn ze in de eerste maanden van de RS-periode niet beschermd, en bij het volgende regenseizoen zijn de antistoffen weer uit het lichaam verdwenen.

De onderzoekers pleiten er daarom voor de prik vlak voor het regenseizoen toe te dienen op de BES-eilanden. “Zo kunnen we baby’s op de eilanden beter beschermen”, zeggen ze.

Jonge baby’s

Het RS-virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby’s gevaarlijk. Ook kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een aangeboren hartafwijking lopen een verhoogd risico. In de vier maanden na het begin van de vaccinatiecampagne werden in Nederland 43 baby’s met een besmetting op de intensive care opgenomen. In dezelfde periode een jaar eerder belandden 178 besmette baby’s op een IC, bleek vorige maand uit onderzoek. (ANP)