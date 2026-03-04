Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Preventie
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Advies: geef RS-prik op Caribische eilanden eerder in het jaar

,

Baby’s op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zouden eerder in het jaar een prik tegen het RS-virus moeten krijgen dan baby’s in Nederland. Op de BES-eilanden kan de inenting beter in het voorjaar worden gegeven. Dat past beter bij de seizoenen daar, adviseren onderzoekers van ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen.

Baby’s kunnen sinds afgelopen najaar worden ingeënt tegen het respiratoir syncytieel virus (RS-virus). Ze krijgen de prik meestal in september of oktober, omdat het virus in Nederland vooral in de herfst en de winter voorkomt.

Regenseizoen

Het Nederlandse vaccinatieschema geldt ook voor de drie bijzondere gemeenten in het Caribisch gebied. Maar Bonaire, Sint Eustatius en Saba kennen geen herfst en winter zoals in Nederland. Het RS-virus verspreidt zich daar vooral in het regenseizoen, tussen juni en december. Als de baby’s pas in september of oktober worden gevaccineerd, zijn ze in de eerste maanden van de RS-periode niet beschermd, en bij het volgende regenseizoen zijn de antistoffen weer uit het lichaam verdwenen.

De onderzoekers pleiten er daarom voor de prik vlak voor het regenseizoen toe te dienen op de BES-eilanden. “Zo kunnen we baby’s op de eilanden beter beschermen”, zeggen ze.

Jonge baby’s

Het RS-virus kan ernstige luchtweginfecties veroorzaken en is vooral voor jonge baby’s gevaarlijk. Ook kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een aangeboren hartafwijking lopen een verhoogd risico. In de vier maanden na het begin van de vaccinatiecampagne werden in Nederland 43 baby’s met een besmetting op de intensive care opgenomen. In dezelfde periode een jaar eerder belandden 178 besmette baby’s op een IC, bleek vorige maand uit onderzoek. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Preventie

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:20 Zuyderland-bestuurder David Jongen had persoonlijke beveiliging nodig
13:20 160 David Jongen: ‘Ik had persoonlijke beveiliging nodig’Podcast
4 mrt 2026 Minister Hermans jaagt verzekeraars en Bo Geboortezorg op tot meer snelheid met nieuwe indicatiemethode kraamzorg
4 mrt 2026 Vrouwen die verstoken zijn van bevolkingsonderzoek hebben vaker HPV
4 mrt 2026 Advies: geef RS-prik op Caribische eilanden eerder in het jaar

Interessant voor u

Webinar Data-uitwisseling in de zorg
· 0 jaar geleden
Meer tijd voor directe zorg? Ontdek deze helpende technologieën.
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Wieke Paulusma, kandidaat-Kamerlid D66
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harmen Krul, kandidaat-Kamerlid CDA
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Harry Bevers, kandidaat-Kamerlid VVD
· 0 jaar geleden
Het Grote Zorgdebat 2025 | Sarah Dobbe, kandidaat-Kamerlid SP
· 0 jaar geleden

Reader Interactions

Reacties