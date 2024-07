Agema en Schoof in zomer toch naar Zuyderland

Dit ondanks de bedenkingen van bestuursvoorzitter David Jongen van Zuyderland op Zorgvisie: “De bewering van PVV-fractieleider Geert Wilders in de Tweede Kamer dat snel geld nodig is om alle spoedzorg op de locatie Heerlen van Zuyderland Ziekenhuis te behouden is “feitelijk onjuist”. Probleem is niet het geld, maar een tekort aan SEH-personeel, aldus Jongen.

Schoof zei donderdag in de Tweede Kamer tijdens het debat over de regeringsverklaring dat het kabinet “graag gehoor” wil geven aan het verzoek van Wilders om op korte termijn naar Limburg af te reizen. Hij suggereert dat met name Agema dat bezoek aflegt, “maar als zij het nuttig vindt dat ik meega, ben ik daar zonder meer toe bereid.”

Belangrijk onderwerp

Schoof noemt het overeind houden van de streekziekenhuizen “een belangrijk onderwerp”, maar dat van Zuyderland “in het bijzonder”. Het gesprek zal uiterlijk in september moeten plaatsvinden. Ook de SP-fractie dringt aan op een bezoek. Net als de PVV denkt deze partij dat een beschikbaarheidsbijdrage de streekziekenhuizen, en Zuyderland, financieel kan helpen.

Schoof heeft de Tweede Kamer toegezegd dat er in de uitwerking van het Hoofdlijnenprogramma uitgebreid aandacht wordt besteed aan het behoud van de streekziekenhuizen, met name voor het instandhouden van de IC’s en spoedzorg/SEH’s. Wilders liet weten: “We gaan zeker door met het knokken voor het ziekenhuis.” Begin september presenteert het kabinet de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord.

Zorg niet ontzien bij bezuinigingen

Een motie van de SP-fractie om de zorgsector te ontzien bij een volgende bezuinigingsronde, kreeg donderdagavond geen meerderheid in de Tweede Kamer. De laatste maanden zijn nieuwe financiële tegenvallers ontstaan van miljarden euro’s, maar de motie van de SP kreeg alleen steun van GroenLinks-PvdA, PvdD en DENK.