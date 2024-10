Agema kan ‘niet garanderen’ dat alle ziekenhuizen blijven bestaan

VWS-minister Fleur Agema kan “niet garanderen” dat er geen streekziekenhuis failliet gaat of een afdeling zoals de SEH dicht moet. Dit ondanks dat ze de beschikbaarheidsbijdrage voor de acute- en verloskundige zorg gaat invoeren per 1 januari 2026.

“We gaan de randvoorwaarden verstevigen, waardoor de bestaanszekerheid van streekhuizen uitgangspunt wordt van ons beleid”, zei Agema op de tweede dag van het Kamerdebat over de VWS-begroting voor 2025. Ze wil dat in ieder geval “operaties van minder complexe aard plaatsvinden in de kleinere- en streekziekenhuizen.”

Agema: “Ik ga onderdelen uit de marktwerking halen: met een beschikbaarheidsbijdrage, meer meerjarige contracten afsluiten en dat de grote ziekenhuizen de kleine ziekenhuizen gaan helpen. Of dit genoeg is voor elk ziekenhuis? Het lost het personeelsprobleem niet op. We weten dat het lastig is.”

Bezuiniging op stagefonds

De VWS-minister verdedigde de bezuiniging van 82 miljoen euro op het Stagefonds voor de zorg door te wijzen naar de taak om te bezuinigen door het kabinet-Schoof. Bovendien baseert Agema haar besluit om te snijden op een rapport van de Algemene Rekenkamer dat het stagefonds “geen doelmatig instrument” noemt.

Ze komt eind dit jaar met een nieuwe regeling, ‘Vakmanschap en Werkplezier’, waarin ze 40 miljoen euro steekt. Die zou de stagebegeleiding in de zorg beter maken.

Mirjam Bikker van de ChristenUnie reageerde woedend op de uitleg van Agema: “De minister gaat met een botte bijl tekeer.” Ze zei dat het stagefonds in sommige sectoren wel goed werkt. SP-fractieleider Jimmy Dijk viel Agema ook aan op haar bezuinigingen: “U bent een VVD’er geworden!”

Twee keer noemde Dijk Agema een “verrader”, omdat ze als minister andere standpunten inneemt dan toen ze Tweede-Kamerlid was: “Zorgverleners voelen zich verraden.” Dijk kritiseerde ook de VVD, zodanig dat het liberale Kamerlid Judith Tielen opmerkte dat dit “echt buiten de fatsoensnormen gaat.” Ze zei aan het einde van het debat dat ze “de sfeer” in het debat bedenkelijk vond: “Ik hoop oprecht dat we in de toekomst minder op de persoon spelen en meer een debat op de inhoud kunnen voeren.”

Verlaging van eigen risico

Wieke Paulusma (D66) was fel tegenstander van de forse verlaging van het eigen risico. “Het veld zegt: doe het niet! Dit gaat alleen maar voor langere wachtlijsten zorgen en voor een enorme verhoging van de druk in de zorg. Deze plannen duwen de zorg in de afgrond. Het is een waanzinnige maatregel.”

Agema zei ook veel mensen te spreken die blij zijn dat mensen met een laag inkomen zich kunnen laten behandelen: “Zorg moet niet alleen gereserveerd zijn voor mensen met voldoende geld.”

Begin november stemt de Tweede Kamer over enkele tientallen moties. Onder meer over het terugdraaien van de bezuinigingen op preventie en de maatregel om het eigen risico fors te verminderen. Een motie die het kabinet oproept om niet te bezuinigen (300 miljoen euro) op pandemische paraatheid werd ondertekend door de meeste Kamerfracties.