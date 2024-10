Agema onder zware kritiek oppositie over bezuinigingen in zorg

Zorgminister Fleur Agema vindt geen enkel begrip bij de oppositie voor haar plannen met de zorgsector en de geplande bezuinigingen. In het debat over haar begroting voor 2025 clasht ze daarover frontaal met de linkse oppositiepartijen. Die verwijten haar dat ze als minister niet waarmaakt waar ze als PVV-Tweede Kamerlid jarenlang voor streed.

SP-fractieleider Jimmy Dijk zette Agema twee keer weg als verrader voor de mensen voor wie ze voorheen opkwam. “Het is om je kapot te schamen, als je hier zeventien jaar in de oppositie hebt gestaan en moord en brand hebt geroepen”, zei Dijk, onder meer doelend op kwetsbare mensen die worden geraakt door de besparingen op subsidies. “U laat die mensen in de steek en verraadt ze”, brieste Dijk. Hij sneerde dat Agema in de zomer veel heeft bijgeleerd. “Ja, u bent een VVD’er geworden.”

Staatsschuld

Agema vond de beschuldigingen van verraad “onfatsoenlijk” en hekelde op haar beurt het neoliberale frame dat zij steeds opgelegd krijgt. Geïrriteerd wees ze erop dat ze niet anders kan dan te bezuinigen, omdat er nu andere financiële omstandigheden zijn. De plannen van de SP zouden volgens haar opgeteld uitkomen op 14 miljard euro extra, structureel. “En u wilt dat incidenteel dekken vanuit de staatsschuld die al oploopt. Ik wens u veel succes”, zei Agema.

Rijke Nederlanders

GroenLinks-PvdA kan ook uit het hoofd zetten om rijke Nederlanders meer te laten meebetalen aan de zorg, maakte Agema duidelijk. Daar is coalitiepartner VVD “pertinent” tegen, zei ze berustend. “Daar zal ik rekening mee moeten houden.”

SP’er Dijk zag daarmee zijn gelijk bevestigd dat de PVV aan de leiband van de VVD zou lopen. Agema zou zijn ontmaskerd, riep hij door de Kamer. De VVD blokkeert al jaren dat rijkere Nederlanders meer bijdragen, beklaagde Dijk zich. Hij verwees naar 2012, toen het er warempel van leek te komen maar de VVD daarop onder dreiging van een kabinetscrisis terugkwam, waarna Agema hem lachend bijviel.

PVV’er

Daar reageerde VVD-Kamerlid Judith Tielen dan weer woedend op. Agema gedroeg zich als PVV’er in plaats van als minister, vond ze. Die verontschuldigde zich.

Het Centraal Planbureau becijferde eerder deze maand dat mensen met een middeninkomen relatief meer bijdragen aan de zorg dan rijke landgenoten. (ANP)