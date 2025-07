ZN wil health in all policies en minder medicalisering

Steeds meer mensen krijgen fysieke en mentale gezondheidsklachten door een gebrek aan hulp bij maatschappelijke problemen. “De gezondheidsverschillen tussen Nederlanders blijven groot én het zorgt dat de medische en langdurige zorg steeds meer overbelast raakt”, waarschuwt ZN. “Voorkomen is beter dan genezen, maar dat betekent dat de politiek moet durven kiezen voor maatregelen die zich pas later terugbetalen.”

Health in all policies

Om tot een vitale samenleving te komen, roepen de zorgverzekeraars op kabinetsbrede doelen voor een gezond Nederland vast te stellen. “Kies als politiek voor health in all policies. Investeer in de brede welvaart, verklein de gezondheidsverschillen en zorg voor een gezonde leefomgeving.”

Daarnaast roept ZN in haar verkiezingspamflet op om meer in welzijn en maatschappelijke hulp te investeren, voldoende geschikte woningen voor jongeren, ouderen en kwetsbare groepen te bouwen, te investeren in een gezonde jeugd en te zorgen voor leefbare en gezonde wijken.

Zorgakkoorden

Voor toegankelijke zorg zijn de zorgakkoorden cruciaal, aldus ZN. “Voer het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA) uit. Breng passende zorg in de praktijk. Treed op tegen versnippering, fraude en winstmaximalisatie in de zorg”, luidt het advies. Daarnaast willen de zorgverzekeraars een versnelling in de digitalisering van zorg, een onafhankelijk meldpunt voor medicijntekorten en benutting van samenwerking en ondernemerschap binnen het zorgstelsel.

De keuze voor een zorgzame samenleving begint volgens ZN bij de uitvoering van het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO). “Neem als politiek het voortouw in de maatschappelijke discussie over de vraag hoe we samen zorgen voor steeds meer ouderen in onze samenleving. Zorg daarbij voor voldoende voorzieningen in de buurt en bied steun aan mantelzorgers om werk en zorg te combineren.”

Verpleegzorg in de wijk

Ook moet de politiek meer ruimte geven aan verpleegzorg in de wijk. “Het verschuiven van zorg tussen de zorgwetten lost niet het personeelstekort op. Stem zorgwetten beter op elkaar af, voorkom onnodige medicalisering, zet in op reablement. Kies voor slimme, arbeidsbesparende oplossingen, de inzet van mantelzorgers en bouw voldoende (geclusterde) levensloopbestendige woningen.”

In lijn met het HLO pleiten de verzekeraars voor de opnametoets. “Maak van de Wlz-indicatie een recht op passende zorg in plaats van een recht op verblijf.” Waarbij de sociale context en woonsituatie een belangrijke plek krijgen in het beoordelingsproces van een Wlz-indicatiestelling.

Medicalisering ggz

Om onnodige medicalisering in de ggz te voorkomen, roept ZN de politiek op te investeren in gezondheidsnetwerken. “Stop de medicalisering van mensen met lichte mentale klachten; zij hebben baat bij maatschappelijke hulp.” De zorgverzekeraars willen daarvoor een beperkte aanspraak voor lichte ggz in de Zorgverzekeringswet. Daartegenover wil ZN dat er meer ruimte komt voor complexe ggz-patiënten. “Schaf exclusiecriteria bij zorgaanbieders af en verbeter de toegang voor mensen die zwaardere ggz nodig hebben.”

Tot slot spoort ZN de politiek aan om werken in de zorg aantrekkelijk te houden. “Laat het werken in loondienst voor een gecontracteerde zorgaanbieder lonen.” Daarnaast moet arbeidsbesparende technologie veel meer haar intrede doen en moeten zorgprofessionals van de toekomst opgeleid worden. “Geef voorrang aan de opleidingen voor huisarts, geriater en wijkverpleegkundige”, besluit ZN haar verkiezingspamflet.