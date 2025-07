Het Grote Zorgdebat vindt plaats op 21 oktober

Op woensdag 29 oktober vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Tijdens Het Grote Zorgdebat op dinsdag 21 oktober gaan kandidaat-Kamerleden in debat over hun ideeën voor de toekomst van de zorg.

Het nieuwe kabinet zal aan de slag moeten met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Het debat geeft een unieke kans om de standpunten van politieke partijen te vergelijken op verschillende zorgthema’s.

Het Grote Zorgdebat

Het Grote Zorgdebat vindt plaats in Utrecht en is daar fysiek bij wonen. Het is ook te volgen via een online stream, inclusief een versie met doventolk en ondertiteling.

Het Grote Zorgdebat is voor iedereen die meer wil weten over de toekomst van de gezondheidszorg in Nederland; zorgprofessionals maar ook voor alle geïnteresseerden in de zorg.