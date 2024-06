Agema wil conflicten tussen zorgpartijen oplossen met arbitrage

Beoogd VWS-minister Fleur Agema overweegt arbitrage in te stellen om zorg sneller te realiseren voor mensen die van meerdere zorgdomeinen afhankelijk zijn. Dat zou de wachttijd voor toegang tot zorg sterk bekorten. Deze deskundige neemt een besluit over een zorgaanvraag.

Dat heeft Agema gezegd in een hoorzitting met de Tweede-Kamercommissie van VWS. Ze gaf als voorbeeld dat de wijkverpleging soms vindt dat iemand te veel zorg nodig heeft, maar het verpleeghuis zegt dat zijn gezondheid nog voldoende is. De gemeente wil vervolgens geen geld betalen voor bijvoorbeeld een lift, die het probleem zou oplossen. Daardoor valt de zorgvrager tussen wal en schip.

“Je ziet dat het heel onverstandig is dat de zorgwetten opgeknipt zijn. Dus ik speel met de gedachte om daar arbitrage op te zetten.” Die arbitrage zou onafhankelijk moeten zijn. “Dat scheelt heel veel inzet van zorgpersoneel en geld”, aldus de aanstaande VWS-minister.

Ook vindt ze dat de komende vijf à tien jaar veel moet worden ingezet op digitalisering. “Dat is één van de pijlers om arbeidsuren in de zorg te besparen”, aldus Agema: “Een forse vermindering van de administratietijd wordt mijn heilig doel.”

Enkele Kamerleden vroegen zich af waarom het eigen risico niet helemaal is opgeheven en of de maatregel niet eerder kan ingaan dan 1 januari 2027. Agema wees erop dat de ruime halvering van het eigen risico en de maximering daarvan per behandeling een compromis is. Onder meer het Centraal Planbureau heeft berekend dat invoering niet eerder kan, omdat een wijziging moet voldoen aan Europese regelgeving, wat meer invoeringstijd vergt.

Terugdringing van de bureaucratie is haar belangrijkste doel, schrijft Agema in haar sollicitatiebrief aan formateur Richard van Zwol. Volgende week dinsdag worden de VWS-bewindslieden formeel geïnstalleerd door de koning.

Medicijnen te laat op de markt

Agema vindt dat het te lang duurt voordat nieuwe geneesmiddelen op de markt komen, ook in vergelijking met andere Europese landen. “De sluis slaat door”, vertelde de aankomende minister, hoewel ze beseft dat het ook geld bespaart door langer te wachten tot een medicijn of behandeling definitief wordt toegelaten. Ze zegt dat ze wordt gesteund door moties die recent door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

Vragen over omvolkingstheorie

De meeste vragen aan Agema gingen over niet-zorginhoudelijke onderwerpen, zoals hoe ze tegenover de omvolkingstheorie stond, de islamisering van Nederland en wat ze vond van uitlatingen van haarzelf en PVV-collega’s hierover. Ook werd haar mening gevraagd over bepaalde passages uit de Bijbel en Thora en de migrantenachtergrond van de echtgenoot van een PVV-Kamerlid.

Kamerlid Wieke Paulusma van D66 vroeg zich af hoe Agema arbeidsmigranten die volgens het liberale Kamerlid nodig zijn in de zorg “welkom gaat heten”. De aankomende minister beaamde dat D66 en PVV in het verleden verschillende ideeën over migratie hebben geuit in debatten. Ze was blij veel verpleegkundigen en artsen met een migratieachtergrond te zien in de zorg.

Ze zei ook als antwoord op een vraag over een post die Agema 17 jaar geleden plaatste over de-islamisering van de zorg: “Heel veel meer migratie kan Nederland niet aan. Ik zie geen oplossing voor arbeidsmigratie als het gaat om de zorg. Maar waar het gebeurt binnen verdragen die we hebben en het allemaal legaal is, is het goed en ben ik dankbaar voor iedere hand aan het bed.”

Zorgen heeft Agema wel als medewerkers met een niet-westerse achtergrond niet alle zorg willen verlenen die nodig is, bijvoorbeeld als ze iemand niet willen wassen. Volgens haar speelt dit probleem “hier en daar”.

Voorzichtig over toekomstig beleid

De tweede andere beoogde bewindslieden voor VWS, Vincent Karremans (staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport) en Vicky Maeijer (staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg) lieten zich voorzichtiger uit over hun toekomstige beleid, ook omdat ze nieuwkomer zijn op deze terreinen. Maeijer wist bijvoorbeeld nog niet waar de 600 miljoen euro die het nieuwe kabinet uittrekt voor ouderenzorg (waardoor een bezuiniging van het huidige demissionaire kabinet deels wordt teruggedraaid) naar toe zal gaan.

Zowel Maeijer als Karremans wezen erop dat geld niet altijd de oplossing is voor problemen in de zorg. Daarmee probeerde de Rotterdamse wethouder voor Handhaving, Buitenruimte en Mobiliteit de kritiek op de sterke korting van preventieuitgaven van VWS en de financiële tekorten in de jeugdzorg te pareren: “Politiek is keuzes maken. Er is geen onbeperkt geld en personeel.”