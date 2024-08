Agema ziet geen mogelijkheden om te helpen bij overdracht Co-Med-dossiers

VWS-minister Fleur Agema gaat niet ingrijpen om medische dossiers die in handen zijn van de failliete huisartsenketen Co-Med vrij te krijgen. In antwoord op Kamervragen schrijft ze bovendien dat aanvullende regels in dergelijke gevallen geen oplossing zijn.

“Als er knelpunten zijn waarvan de toezichthouders vinden dat daar een rol is voor VWS, zal ik mijn rol pakken en bezien wat nodig is”, schrijft Agema in haar beantwoording van vragen die gesteld zijn door Harmen Krul (CDA). Aanleiding daartoe is de situatie rond de medische dossiers van de commerciële huisartsenketen Co-Med, die eerder dit jaar failliet ging. De curatoren zijn bereid individuele dossiers over te dragen, maar een bulkoverdracht vindt alleen plaats als een praktijk wordt overgenomen. Daar staat een prijs tegenover en dat werpt een drempel op voor potentiële opvolgers.

Geen aanvullende regels

“Bij de overname van een praktijk, die meer dan alleen patiëntendossiers omvat, moeten de curatoren de waarde van de praktijk realiseren volgens de faillissementswet”, schrijft Agema. Ze roept in algemene bewoordingen huisartsen op geen zogeheten goodwill te rekenen voor de waarde van hun opgebouwde patiëntenbestand. Verder ziet ze voor zichzelf vooralsnog geen actieve rol weggelegd. Ook niet om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. “Aanvullende regels zijn niet de oplossing voor het ontbreken van een opvolgende hulpverlener die zorg kan dragen voor de patiënt en daarmee voor de beheer- en bewaarplicht van medische dossiers.”

Opbrengsten

Verder wijst de minister erop dat de curatoren van Co-Med bebonden zijn aan de KNMG-handreiking Overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts en zegt ze de situatie te blijven volgen. “Bij een overname van een praktijk is het op dit moment een aangelegenheid tussen o.a. curatoren en de overnamekandidaat, waarbij de curatoren ook een rol hebben om de opbrengsten voor de schuldeisers zo hoog mogelijk te krijgen.”