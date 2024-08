Zorgverzekeraars onderhandelen met curatoren Co-Med over vergoeding

Zorgverzekeraars onderhandelen met de curatoren van Co-Med over een financiële vergoeding. Doel hiervan is dat er een snelle vaste oplossing kan komen voor patiënten met zo min mogelijk administratie voor de huisartsen.

“Als de zorgverzekeraars niet instemmen met een bepaalde financiële compensatie die curatoren verlangen, is het onzeker hoe lang het zal duren voordat er een permanente oplossing voor de patiënten is gevonden”, laten de zorgverzekeraars weten bij monde van VGZ en CZ. Zij benadrukken dat dit een groot risico is in het kader van de zorgplicht.

Bedrag vastgesteld

Zorgverzekeraars willen dat de patiënten die nog bij de Co-Med-praktijken zijn ingeschreven snel kunnen worden overgedragen naar een nieuwe huisarts, evenals de overige faciliteiten van het failliete Co-Med. Zo heeft de boedel nog huurcontracten voor een paar maanden en heeft personeel soms een concurrentiebeding.

Maar tegelijk hebben de curatoren een plicht om zoveel mogelijk geld op te halen met de failliete boedel om de schuldeisers te betalen. De curatoren hebben een bedrag vastgesteld waarvan ze verwachten dat ze dit bij geïnteresseerden kunnen krijgen voor de praktijkoverdracht, melden de zorgverzekeraars.

Waard realiseren

Eerder benadrukten de curatoren al dat voor individuele patiëntendossiers een overdracht geen probleem is. Alleen bij een grote zogeheten bulkoverdracht, zoals bij een praktijkovername, zal betaald moeten worden. Dit omvat vaak een groter gedeelte van de organisatie zoals contracten en inventaris en die hebben een waarde. “Op grond van de faillissementswet dienen de curatoren die waarde te realiseren”, schreven de curatoren.

Continuïteit van zorg

De zorgverzekeraars benadrukken dat ze tegen het betalen van goodwill zijn of het betalen voor overdracht van patiëntendossiers. Maar ondanks deze bezwaren zien zij dat een financiële vergoeding nodig is en zijn ze in onderhandeling. “Bovendien bestaat het risico dat andere partijen een bod doen op de failliete boedel en de overdracht van patiënten naar een vaste praktijk vertraagd gaat worden. Of dat er een praktijkovername komt die niet kan rekenen op regionaal draagvlak bij andere zorgpartijen, waarmee er mogelijk op korte termijn opnieuw problemen ontstaan in de continuïteit van zorg.”

Op welke termijn de zorgverzekeraars en de curatoren eruit kunnen zijn, kon een woordvoerder niet vertellen.