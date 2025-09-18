Skipr

Agressie viert hoogtij in ziekenhuizen, maar bijna niemand doet aangifte

,

Zorgpersoneel doet nauwelijks aangifte van agressie bij de politie, blijkt uit een enquête van Zorgvisie waaraan dertig ziekenhuizen meededen.

In 2024 kregen medewerkers 8970 keer te maken met een vorm van agressief gedrag van patiënten en naasten. Het aantal aangiftes blijft steken op een schamele 69.

Lees op Zorgvisie alle resultaten van de enquête over agressie in ziekenhuizen.

