AI beoordeelt Nederlandse mammografie beter dan radioloog

,

AI ontdekt in Nederland steeds vaker en eerder tumoren bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Daardoor kan behandeling eerder starten, blijkt uit onderzoek onder leiding van het Radboudumc, gepubliceerd in The Lancet Digital Health.

De technologie kan bovendien de werkdruk verlagen en jaarlijks miljoenen euro’s besparen. Dit bleek eerder al uit Zweeds onderzoek, maar het geldt ook voor de Nederlandse situatie.

Tumoren eerder gevonden

Onder leiding van borstradioloog Ritse Mann (Radboudumc) werden 42.000 mammografieën uit het bevolkingsonderzoek in de regio Utrecht geanalyseerd. Naast de gebruikelijke beoordeling door twee radiologen keek ook AI van ScreenPoint Medical mee. De betrokken vrouwen werden daarna bijna 4,5 jaar gevolgd, vaak met meerdere scans per persoon.

Het blijkt zelfs dat een radioloog en AI samen meer tumoren vinden dan twee radiologen. Daarnaast worden de tumoren eerder gevonden.

Nog niet gebruikt

Het inzetten van AI kan een paar miljoen euro per jaar besparen, maar het wordt momenteel nog niet gebruikt. ‘De IT-capaciteit is er in Nederland nog niet. Daar is geld voor nodig’, aldus Mann.

In Zweden wordt de tweede radioloog al vervangen door AI. Alleen wanneer het AI-programma aangeeft te twijfelen, kijkt er een tweede radioloog mee. Mann zegt hierover: ‘We zien daar dat de radioloog heel goed werkt met de AI, waardoor er meer tumoren worden opgespoord, zonder dat er veel meer vrouwen voor extra controles moeten terugkomen.’

Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
