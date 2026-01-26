Skipr

Aidsfonds hekelt schrappen hulp VS en wil dat Nederland opstaat 

,

Nederland moet een leiderschapsrol op zich nemen in het verdedigen van de rechten en gezondheid van vrouwen en minderheden. Daarvoor pleiten het Aidsfonds en kenniscentrum Rutgers nu de Verenigde Staten hebben aangekondigd de financiering aan banden te leggen van organisaties die opkomen voor onder meer inclusiviteit en lhbtiq+-rechten.

Het gaat om uitbreiding van het zogenoemde Mexico City Policy, een beleid dat voor het eerst werd ingevoerd door president Ronald Reagan en door tegenstanders de Global Gag Rule (mondiale muilkorfregel) wordt genoemd. Het was altijd gericht tegen abortuszorg. Nu wordt de Amerikaanse buitenlandse hulp op grotere schaal teruggeschroefd. Volgens Amerikaanse media gaat het om ruim 30 miljard dollar (25 miljard euro).

Moedersterfte

Dat heeft verstrekkende gevolgen en gaat mensenlevens kosten, waarschuwen Aidsfonds en Rutgers. Het gaat leiden tot meer onveilige abortussen en moedersterfte, stelt het kenniscentrum rond seksualiteit. Het Aidsfonds verwacht een toename van hiv-infecties wereldwijd, “wanneer de toegang tot levensreddende hiv-zorg verdwijnt doordat landen zich in hun programma’s niet meer mogen richten op kwetsbare groepen zoals lhbtiq+’ers”. De maatregel komt bovenop de ontmanteling van de Amerikaanse overheidsorganisatie voor ontwikkelingshulp USAID.

Rutgers en Aidsfonds willen dat Nederland een voortrekkersrol pakt. “We moeten organisaties steunen die financiering dreigen te verliezen door het wanbeleid van de Verenigde Staten. Het is tijd voor een kabinet dat over de grenzen heen kijkt, mensenrechten verdedigt en internationale samenwerking nastreeft, in woord en daad.” (ANP)

