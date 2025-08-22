Aidsfonds krijgt stempel ongewenst en stopt werk in Rusland

De organisatie meldt zich hierdoor gedwongen te voelen per direct de steun aan gemeenschappen in Rusland die een hoog risico lopen op hiv te stoppen. De organisatie laat vrijdag weten alle contracten met Russische partners onmiddellijk te hebben beëindigd.

Systematische onderdrukking

Voortzetting van het werk zou lokale partners in gevaar brengen, zegt directeur Aidsfonds – Soa Aids Nederland Mark Vermeulen. “Russische organisaties mogen geen enkele verbinding hebben met organisaties die als ‘undesirable’ zijn bestempeld.” De Nederlandse organisatie ziet de beslissing als een “onderdeel van de systematische onderdrukking van het Russische maatschappelijk middenveld en de vrije pers, door het ze zeer moeilijk tot onmogelijk te maken financiering te krijgen en hun werk te doen”.

1,1 miljoen mensen met hiv in Rusland

Aidsfonds is een Nederlandse organisatie die ook internationaal actief is. Een woordvoerder vertelt dat volgens een rapport het aantal hiv-diagnoses in Rusland hard stijgt. In 2024 zouden er meer dan 1,1 miljoen mensen met de diagnose zijn. “Maar waarschijnlijk zijn het er meer, omdat er heel gelimiteerd wordt getest en heel veel niet wordt gerapporteerd.”

Door Aidsfonds als ongewenst aan te merken, maken de Russische autoriteiten volgens de Nederlandse organisatie programma’s onmogelijk waarbij mensen worden getest, behandeld of preventieve hiv-zorg ontvangen. Volgens het hoofd internationale programma’s van de organisatie volgt het Aidsfonds in een rijtje met andere grote partijen die al werden geweerd. Aidsfonds is volgens haar vrij laat aan bod gekomen, maar zij kan zo snel niet bedenken of er nog andere externe donoren zijn die er hiv-hulp bieden.

Lhbti-groep gecriminaliseerd

Ze geeft daarbij aan dat bepaalde groepen, zoals de lhbti-groep, worden gecriminaliseerd. Voor die groepen is er bijna geen toegang tot hiv-zorg, vertelt ze. “Met het kleine beetje hulp dat we konden bieden, bereikten we die groepen wel. Voor die groepen heeft dit hele grote gevolgen.” (ANP)