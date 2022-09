Akwa GGZ lanceert nieuwe online keuzehulpen voor samen beslissen

Dat meldt Akwa GGZ op 12 september. De keuzehulp stelt vragen die bijvoorbeeld gaan over het stadium van de stoornis, de primaire zorgvraag, de setting, medicatie, of risico op suïcide of zelfbeschadiging. Daaruit volgt een patiëntspecifiek advies dat professionals kunnen gebruiken in het gesprek met de patiënt en naasten, om samen te beslissen welke behandeling het beste past.

De keuzehulp drugs helpt bij stoornissen in het gebruik van bijvoorbeeld cannabis, cocaïne, amfetamine, ecstasy, GHB en benzodiazepines. De keuzehulp eetstoornissen stelt vragen over bijvoorbeeld de setting waarin de patiënt gezien wordt, type eetstoornis en de eventuele aanwezigheid van levensbedreigende somatische complicaties. De keuzehulp SOLK/ALK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten/aanhoudende lichamelijke klachten) sluit al aan bij de zorgstandaard die in 2023 wordt herzien.

Naast de nieuwe keuzehulpen werkte de ggz-instelling al met online hulpen bij ADHD, angststoornissen, autisme, bipolaire stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose en psychotrauma.