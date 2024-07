Akwa GGZ verkent consultatie in de ggz

Door de verdere specialisatie van ggz-behandelingen en personeelsschaarste lopen de wachttijden in de ggz op. Om te snoeien in het aantal doorverwijzingen en daarmee de wachtlijst, onderzoekt Akwa GGZ de mogelijkheid tot consultatie.

Wanneer er andere expertise nodig is dan in het eigen behandelteam beschikbaar is, kunnen de wachttijden zowel voor als tijdens een behandeling oplopen. Consultatie waarbij tijdelijke expertise wordt ingevlogen, kan een oplossing zijn, aldus Akwa GGZ. Het kwaliteitsinstituut verwacht dat de patiënt door consultatie bij zijn eigen behandelaar kan blijven, de kennis van de behandelaar vergroot wordt en dat het aantal doorverwijzingen en daarmee de wachttijd kan afnemen.

Pilot

In opdracht van Akwa GGZ voert adviesbureau SiRM een verkenning uit naar de huidige en gewenste situatie voor consultatie in de ggz. Via een enquête onder zorgprofessionals wordt in kaart gebracht hoe consultatie op dit moment verloopt en welke verbetermogelijkheden zorgprofessionals zien. Naast de enquête bestaat de verkenning uit werksessies en diepte-interviews met lopende initiatieven, praktijkvoorbeelden en overkoepelende spelers uit het ggz-veld.

Op basis van die inzichten overweegt Akwa GGZ een pilot op te zetten. De verkenning en pilot richten zich in eerste instantie op het versterken van de consultatiefunctie bij patiënten met psychische klachten én problematisch middelengebruik, eetstoornissen en autisme of therapieresistente depressie. “De focus van dit project ligt op consultatie binnen de ggz; en niet op consultatie tussen het sociaal domein en de ggz”, aldus het kwaliteitsinstituut.