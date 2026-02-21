Skipr

Alarmknop voor thuishulp

Thuiszorgmedewerkers krijgen bijna twee keer meer te maken met agressie dan vier jaar geleden. Tzorg, een van de grotere organisaties voor huishoudelijke hulp, geeft medewerkers een alarmknop. Dat meldt het AD.

Volgens directeur René Akkermans van Tzorg kampen veel cliënten met psychische problemen of een verslaving. “Hun gedrag is daardoor onvoorspelbaar.” Vorig jaar meldden 2377 van de meer dan 13.000 thuishulpen van Tzorg dat ze zich tijdens het werk onveilig hebben gevoeld.

De halfjaarcijfers van maart 2022 reppen over 185 meldingen van agressie bij Tzorg. Twee jaar later zijn dat er 241. En nu loopt het richting 300. Zorgcoördinatoren lopen het grootste risico. Zij vangen bij de intake boze cliënten als eerste op. Van hen had 24 procent in het afgelopen halfjaar te maken met agressie. Voor Tzorg-directeur Akkermans is de maat nu vol. Hij bestelde alarmknoppen voor zijn zorgcoördinatoren. Met een druk op de knop kunnen collega’s op afstand meeluisteren. Wie de knop langer indrukt, schakelt 112 in. (ANP)

