Algoritmen voorspellen drukte op SEH Bravis

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen van de SAZ-ziekenhuizen heeft een toepassing gemaakt die de drukte op de spoedeisende hulp (SEH) kan voorspellen. Het Bravis ziekenhuis is het eerste dat met de druktevoorspeller SEH gaat werken.

Op SEH’s is het vaak hollen of stilstaan. Voor het ziekenhuis en zijn medewerkers is het handig om vooraf goed te kunnen inschatten wanneer de piekmomenten zijn en wanneer het rustiger wordt. Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen heeft hiervoor een druktevoorspeller ontwikkeld.

Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)

Het Expertisecentrum Zorgalgoritmen (EZA) is in juni 2021 opgericht door de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ). Het doel is om voorspellende modellen (algoritmen) te ontwikkelen en in te voeren die zorgprofessionals ondersteunen in hun dagelijkse werk. In 2024 zijn algoritmen van het EZA getest op de SEH’s van vijf algemene ziekenhuizen. Met de resultaten is de zogeheten ‘Code Rood Voorspeller’ ontwikkeld. “De voorspeller geeft de huidige drukte aan en wat de verwachte drukte is op de SEH”, vertelt Martijn Franken, klinisch fysicus en projectleider in het Bravis ziekenhuis.

Druktevoorspeller SEH

Bravis gaat de druktevoorspeller vanaf dinsdag 11 november inzetten op de twee SEH’s in Bergen op Zoom en Roosendaal. “De eerste fase is vooral bedoeld om de SEH-medewerkers te laten ervaren hoe de voorspeller werkt. Daarnaast gaan we analyseren, op basis van de data en feedback van de medewerkers, hoe goed de voorspeller daadwerkelijk werkt”, licht Franken toe.

Bravis SEH

“Door hun ervaring kunnen de SEH-medewerkers goed inschatten hoe druk het op dit moment is op hun afdeling. Het is alleen lastig om vanuit de drukte een goed overzicht te krijgen voor de komende uren. Maatregelen om (extra) drukte te vermijden of om op te schalen worden dan ook divers en vaak te laat ingezet. Met de voorspeller hopen we eerder in beeld te krijgen hoe de situatie er uit gaat zien. Uiteraard is het een hulpmiddel en is het aan de coördinerend SEH-arts en verpleegkundige om de voorspelling te beoordelen en om te bepalen wat er met de voorspelling wordt gedaan.”

“Ik verwacht dat door de inzet van deze voorspeller de druk op de afdeling verminderd kan worden. En dat is natuurlijk zeer welkom in deze tijden in de zorg”, zegt Alexander Jahn, SEH-arts in Bravis.

Expertisecentrum Zorgalgoritmen

Bart-Jan Verhoeff, directeur van het Expertisecentrum Zorgalgoritmen. “Deze mijlpaal levert waardevolle inzichten op. Die zal de ingebruikname in andere ziekenhuizen versnellen. Het is daarmee een belangrijke stap richting landelijke opschaling.”