Alle merken van Alliade verder onder één naam

Vanaf 1 juli stopt Alliade met de merken Talant, Meriant, Reik, Wil en Opgroeien & Opvoeden. Alle zorg van de onderdelen, die al in 2020 zijn samengegaan in een stichting, valt dan onder de naam Alliade.

Dat meldt Alliade op 30 juni. Op die dag zijn ook het nieuwe logo en de nieuwe website van de Friese instelling onthuld. In totaal werken er nu ongeveer zesduizend medewerkers voor Alliade. Zij leveren zorg aan zo’n achtduizend cliënten in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en werk & dagbesteding.

Eenwording

“Door vanuit één naam te werken, maken we ons zorgaanbod overzichtelijker en toegankelijker voor met name cliënten, verwanten en netwerkpartners”, zegt bestuursvoorzitter Vincent Maas. Cliënten kregen vaak zorg bij verschillende onderdelen met verschillende namen. Achter de schermen werd daarom al langer aan meer eenwording gewerkt – zoals in het elektronisch cliëntendossier of bij de interne bedrijfsvoering. De volgende stap was alles onder dezelfde naam.