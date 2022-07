Steeds meer seinen op rood in vvt door verzuim en hoge personeelskosten

De verpleging, verzorging en thuiszorgsector (vvt) was vorig jaar 9 procent meer kwijt aan zorgmedewerkers in zelfstandige dienst. De kosten voor ‘personeel niet in loondienst’ liepen op 1,4 miljard euro. Tegelijk was de sector door het stijgende ziekteverzuim 215 miljoen kwijt, melden Intrakoop en Verstegen accountants en adviseurs.

Steeds meer seinen staan op rood als het gaat om het personeel, concluderen de inkooporganisatie en het accountantsbureau op basis van de cijfers van 471 vvt-organisaties. Gezamenlijk zijn deze organisaties goed voor 91 procent van de omzet in de sector. Die personeelsproblemen hebben ook steeds grotere gevolgen voor de financiën.

Verzuim kost 1,1 miljard

Het verzuim van ruim 8,5 procent in 2021 kost de sector naar schatting 1,1 miljard euro. Hierin zijn de vervangingskosten en de gevolgen van een hoog verzuim op de werkvloer nog niet in meegerekend. “Met een gemiddelde verzuimniveau van 8,5 procent en een verloop dat de afgelopen jaren rond de 20% lag, kan iedereen aanvoelen dat dit leidt tot een forse inbreuk in de dagelijkse continuïteit van zorg”, schrijft hoogleraar Richard Janssen. “Met andere woorden deze situatie laat zien dat geld alleen de vraagstukken niet oplost.”

Personeelskosten

De totale personeelskosten stegen vorig jaar met 3,5 procent naar 15,2 miljard euro. Naast de flink gestegen uitgaven aan pensioenpremies en zzp’ers stegen de uitgaven aan reguliere lonen en salarissen met 4 procent naar 10,4 miljard euro. Sociale lasten en overige personeelskosten daalden met respectievelijk 2,4 procenten 7,2 procent.

Financiën op orde

De sector heeft het tweede coronajaar verder financieel goed afgesloten door de compensatiemaatregelen. Het financieel resultaat bedroeg 491 miljoen euro bij een licht gestegen omzet van 20,8 miljard euro. Kleine zorgorganisaties draaien met 3,4 procent gemiddeld een beter rendement dan grote organisaties, die 1,9 procent van de omzet overhielden. De financiën van de zorginstellingen is ook verbeterd. De omzetratio, de verhouding tussen het eigen vermogen en de omzet, is licht gestegen en ook de liquiditeit is verbeterd.

Verlies

Wel boekten meer organisaties een verlies. Dit wordt deels veroorzaakt door de in de cao afgesproken regeling dat medewerkers na 45 dienstjaren in de sector zorg en welzijn met pensioen kunnen. Hierdoor stegen de pensioenkosten met 12,4 procent naar 900 miljoen euro. Eind vorig jaar hadden 28 zorginstellingen een negatief eigen vermogen. Dit zijn vooral kleinere zorgaanbieders.