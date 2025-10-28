Álle zorgverzekeraars doen mee aan GelijkGezond voor verkleinen gezondheidskloof

Na VGZ en DSW gaan ook alle andere zorgverzekeraars het initiatief van de Stichting GelijkGezond vergoeden. Het initiatief richt zich op kwetsbare mensen die vastlopen in de zorg en het sociaal domein. Met hulp van de zorgverzekeraars kunnen hierdoor 2.000 mensen in vier gemeenten worden geholpen.

Stichting GelijkGezond is in 2023 in het leven geroepen met de ambitie om de gezondheidskloof tussen arm en rijk te verkleinen.

GelijkGezond

GelijkGezond richt zich op mensen die verzanden in de wereld van zorg en welzijn. Vaak hebben zij meerdere hulpvragen die niet alleen gaan over lichamelijke en mentale klachten, maar ook over sociale en financiële problematiek.

Zo kan iemand zich bijvoorbeeld bij een huisarts melden met klachten over stress en een slechte nachtrust, waarbij de oorzaak terug te herleiden is naar ernstige financiële schulden. In de praktijk komt die persoon dan in aanraking met verschillende professionals uit de zorg en het sociaal domein die allemaal slechts voor een deel kunnen helpen. Door de stapeling van problematiek waarmee iemand geconfronteerd wordt, is het moeilijker om zelfstandig de situatie te verbeteren. Ook zijn deze mensen vaak minder wegwijs in de systematiek van zorg, gemeente en welzijn.

IZA-plan

In mei van dit jaar bekrachtigden zorgverzekeraars VGZ en DSW het initiatief als transformatieplan. Hiermee kreeg GelijkGezond toegang tot 5,5 miljoen euro aan transformatiemiddelen vanuit het integraal zorgakkoord (IZA). Burgers kwamen echter alleen in aanmerking als ze waren verzekerd bij DSW of VGZ. Nu ook Zilveren Kruis, CZ, Menzis, ASR, EUCARE, Salland Zorgverzekeraar, ONVZ en Zorg en Zekerheid meedoen, komt GelijkGezond voor veel meer mensen beschikbaar. In de eerste fase kunnen 2.000 burgers in vier gemeenten geholpen worden.

Betaaltitel

De bedoeling is dat de NZa een nieuwe betaaltitel maakt voor GelijkGezond in de bestaande financieringsstructuren voor zorg en ondersteuning. De inzichten in deze vier gemeenten kunnen daarin worden meegenomen. GelijkGezond hoopt dat op termijn de brede ondersteuning van inwoners in een kwetsbare positie voor nog meer mensen beschikbaar komt.

Doorbijters

GelijkGezond helpt mensen in een kwetsbare positie door een vaste hulpverlener toe te wijzen. Deze zogeheten ‘doorbijter’ bouwt een vertrouwensrelatie op en benadert problemen op een integrale wijze. Deze doorbijter is een vast en blijvend aanspreekpunt voor alle problemen waarmee een inwoner van een gemeente te kampen heeft.

De inwoner en doorbijter brengen rust door gezamenlijk in kaart te brengen wat er speelt. Ze zoeken naar de onderliggende problematiek, waarna de inwoner besluit waarmee hij of zij als eerste aan de slag wil. De doorbijter coacht de inwoner op het voeren van eigen regie en ondersteunt de inwoner bij het vinden van de benodigde zorg of ondersteuning bij de bestaande aanbieders. Dit alles gericht op het vinden duurzame oplossingen voor de problematiek van de inwoner.

Beter voor iedereen

Joris van Eijck (initiatiefnemer Stichting GelijkGezond): “De ervaring uit pilots leert dat door het organiseren van deze ondersteuning sneller de juiste hulp beschikbaar komt. En dat is beter voor de inwoner én ons allemaal. Want sneller de juiste hulp, betekent vaak ook dat minder hulp nodig is. Daarmee komt schaarse capaciteit van professionals in zorg en ondersteuning beschikbaar voor anderen.”

Martijn Kers (directeur Zorgbeleid & Innovatie Coöperatie VGZ) namens de zorgverzekeraars: “In elke gemeente zien we een kwetsbare groep mensen die juist omdat ze moeilijk hun weg kunnen vinden in de zorg en het sociaal domein, ook moeilijk weg kunnen komen uit de zorg en het sociaal domein. Deze mensen lopen tegen muren op. Met GelijkGezond kunnen we voor hen echt verschil maken. Dat maakt onze gezamenlijke inzet als zorgverzekeraars op dit initiatief bijzonder waardevol.”

