Alleen gezondheidsorganisatie WHO ontkomt aan bezuiniging kabinet

,

Zes internationale gezondheidsorganisaties krijgen vanaf volgend jaar 31 miljoen euro minder van het kabinet.

Alleen in de bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt niet gesneden, schrijft demissionair staatssecretaris Aukje de Vries (Ontwikkelingshulp, VVD) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De organisaties Global Fund, Gavi, UNAIDS, WHO, UNFPA (VN-bevolkingsfonds) en GFF (een financieringsmechanisme van de Wereldbank voor de gezondheid van moeders, kinderen en adolescenten) krijgen vanaf 2026 samen nog 141,6 miljoen euro tegenover 172,6 miljoen dit jaar. De WHO krijgt als enige hetzelfde bedrag, namelijk 9,6 miljoen euro. “Dit is essentieel nu het mondiale gezondheidssysteem en de capaciteit van de WHO sterk onder druk staan, vanwege afnemende donorfinanciering”, aldus De Vries. (ANP)

