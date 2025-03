Alleen nog voornaam op personeelspas in ziekenhuis Rijnstate

Artsen en verpleegkundigen in ziekenhuis Rijnstate krijgen voortaan een personeelspas met alleen hun voornaam. Deze maatregel geldt in steeds meer ziekenhuizen.

Met name personeel van afdelingen als spoedeisende hulp, traumatologie en acute opname vraagt sinds enige tijd zelf om die maatregel. Omdat steeds meer collega’s dit willen heeft het bestuur van het ziekenhuis besloten de maatregel nu Rijnstate-breed in te gaan voeren, schrijft dagblad PZC.

Ongewenst gedrag

Zorgprofessionals krijgen steeds vaker te maken met ongewenst gedrag en agressie. Het gaat daarbij om aanraken, duwen, trekken, intimideren en bedreigen. Maar daar blijft het volgens bestuursvoorzitter Geraline Leusink van Rijnstate niet bij: “Medewerkers worden met stoelen achterna gezeten, bespuugd of krijgen koffie over zich heen gegooid. Sommigen worden na hun dienst opgewacht door boze patiënten of bezoekers die zeggen: ‘Ik krijg jou nog wel’. En dan nog iets: ‘naming and shaming’ online, waarbij onze medewerkers digitaal bedreigd worden. Heel heftig.”

“Onze ervaring is dat er patiënten en bezoekers zijn die de naam van een arts of verpleegkundige googelen en bijvoorbeeld mailtjes sturen met provocerend taalgebruik.” De woordvoerder van Rijnstate noemt ook doxing: het verzamelen of delen van persoonsgegevens om iemand online te intimideren. “Het gebeurt dat persoonlijke gegevens van een zorgprofessional op Facebook of Instagram worden gezet en hun naam te schande wordt gemaakt.”

Maatregel in meer ziekenhuizen

Het Doetinchemse ziekenhuis Slingeland heeft het beleid van de alleen de voornaam op een pas al een aantal maanden. “We willen dat iedereen op een veilige manier zijn of haar werk kan doen”, stelt een woordvoerder van dat ziekenhuis. Iedereen kan zijn huidige pas inleveren en laten veranderen in een naambordje met alleen de voornaam en de functie. Nieuwe passen hebben dat al als standaard.

Ook bij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven draagt een aantal medewerkers alleen de voornaam op de badge. “Om te voorkomen dat ze op sociale media worden opgezocht”, legt een woordvoerder van het laatste ziekenhuis uit. “Er wordt veel gebruik van die mogelijkheid gemaakt.”

NU’91

Beroepsorganisatie NU’91 pleit er al langer voor dat mensen tijdens hun werk niet hun volledige naam hoeven te gebruiken, bijvoorbeeld op hun werkkleding. Veel verpleegkundigen voelen zich kwetsbaar als ze met voor- en achternaam bekend zijn bij cliënten. Bij het Tilburgse ziekenhuis ETZ bijvoorbeeld plakken medewerkers geregeld een sticker met hun voornaam over hun badge, zodat de achternaam niet te lezen is.