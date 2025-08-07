Skipr

Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

Het overkomt iedere zorgprofessional: je doet iets met de beste bedoelingen en toch gaat het daarna helemaal mis. “Het zou geweldig zijn als een ziekenhuisbestuurder dan als steun langskomt”, zegt vaatchirurg Jaap Hamming.

145 | Podcast Voorzorg | Als het helemaal misgaat tijdens een operatie: het verhaal van chirurg Jaap Hamming

In 2018 verliep een operatie van vaatchirurg Jaap Hamming in het Leiden UMC (LUMC) totaal anders dan verwacht. De operatie leek redelijk standaard en niet zo ingewikkeld: een aneurysma (scheuring van de buikslagader, aorta) voorkomen met een ballon via de lies. Maar er deed zich een lekkage voor aan de aorta in de buik. Via een complexe buikoperatie wist het OK-team de patiënt te stabiliseren. De volgende ochtend ging de patiënt echter snel achteruit en overleed alsnog.

Leren of verwijten?

De operatie en de nasleep was voor Hamming, die dit voorjaar met pensioen ging, een emotionele achtbaan. Hoe neem je de familie mee? Wat is de rol van het ziekenhuisbestuur? Meld je het als medische calamiteit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Heeft het team voldoende psychologische veiligheid om je op te vangen? Wanneer kun je weer gewoon aan het werk? Hoe doe je objectief onderzoek? Hamming: “Daar waar je de neiging hebt om mensen te verwijten, zul je nooit iets leren. Die twee komen niet met elkaar samen.”

Meer over:Patiëntveiligheid

