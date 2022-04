Altrecht halveert behandelplekken unieke kliniek

Ggz-aanbieder Altrecht is voornemens om het aantal behandelplekken van Eikenboom te halveren van 32 naar 16 bedden. Op Eikenboom worden patiënten behandeld met ernstige psychosomatische klachten. Het is de enige derdelijns ggz-kliniek in Nederland voor deze doelgroep.

“Psychosomatiek, lichamelijke klachten door psychische problemen, daar hebben we allemaal last van”, vertelt Noor van der Werf, die 13 jaar in Eikenboom werkte als klinisch psycholoog. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van hoofdpijn door de stress, of buikpijn van de zenuwen. “Maar voor sommige patiënten zijn de klachten zo heftig, dat ze niet meer kunnen functioneren. Ze krijgen pseudo-epileptische aanvallen, conversie (uitval van functies zoals lopen of zicht) of hele ernstige pijn.”

Eikenboom

Voor patiënten met zulke heftige klachten en voor wie gebleken is dat eerste en tweedelijns ggz niet genoeg helpt, is er in Nederland één kliniek: Eikenboom in Zeist, van ggz-aanbieder Altrecht. Patiënten krijgen daar fysiotherapie, begeleiding van een arts en intensieve behandeling van psychiaters en psychologen.

Halvering

Deze maand besloot Altrecht om de klinische behandelplekken in Eikenboom te halveren van 32 bedden naar 16. Momenteel zijn er twee afdelingen voor verschillende typen patiënten. Dit moet één kliniek worden.

Behandelaren en cliënten zijn in februari ingelicht over dit voorgenomen besluit. Een werkgroep met onder andere behandelaren erin moest deze maand een plan inleveren voor hoe de kliniek afgeschaald kan worden. Het is de bedoeling dat halvering in september rond is. Op dit moment is er een opnamestop voor nieuwe patiënten.

Ambulant

“In de afgelopen jaren zijn de ambulante (opnamevervangende) behandelmogelijkheden voor patiënten met somatische symptoomstoornis al uitgebreid”, aldus de woordvoerder van Altrecht. “Het deeltijd-/dagprogramma wordt verder uitgebreid waardoor er meer behandelplekken komen voor patiënten die een intensief traject nodig hebben maar geen 24 uurs-zorg. Specialistische behandelingen blijven dus beschikbaar, maar in een andere vorm.”

Intake

Behandelaren hebben sterk hun twijfels of deze patiënten ambulant behandeld kunnen worden. Van der Werf: “Je komt niet zomaar in deze kliniek. We werken in Nederland met stepped care: eerst moet bewezen zijn dat lichtere zorg niet voldoende helpt voor je de stap kan maken van eerstelijns naar tweedelijns naar derdelijns. Ik heb jaren lang intakes gedaan voor Eikenboom en 70 procent van de aanmeldingen werd afgewezen, voornamelijk omdat nog niet was uitgesloten dat andere behandelingen niet werken.”

Lange wachtlijst

“De overgebleven 30 procent is landelijk een kleine groep,”, vervolgt Van der Werf. “Het waren ook maar 32 bedden voor het hele land. Maar we hebben wel een hele lange wachtlijst. Die gaat met die halvering niet opgelost worden.”

Massale sluiting

Altrecht is de vierde ggz-instelling die deze maand laat weten voornemens te zijn om een kliniek (deels) te sluiten. Parnassia sluit de PsyQ Amsterdam, wat overigens geen klinische behandelplek was. Pro Persona is voornemens om het behandelcentrum voor persoonlijkheidsstoornissen Centrum voor Psychotherapie te sluiten. Deze sluiting was financieel gemotiveerd. Arkin sluit de Kliniek Intensieve Behandeling in Amsterdam wegens personeelstekorten.