Kliniek Intensieve Behandeling van Arkin sluit

De Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) van Inforsa, onderdeel van Arkin, is voornemens om per 1 mei de deuren van de kliniek De Nieuwe Meer te sluiten. De organisatie heeft niet voldoende personeel om de zorg voor deze patiëntengroep veilig te kunnen leveren.

Bij de KIB worden patiënten met complexe, intensieve zorgvragen klinisch behandeld. “De afgelopen jaren zien wij dat deze patiënten steeds complexer, en helaas vanuit de ziekte soms ook agressiever, worden en nog meer intensieve zorg nodig hebben”, is te lezen op de website van Inforsa. “Inforsa heeft al enige tijd grote moeite om de personeelsbezetting voor deze kliniek op pijl te houden. Helaas hebben recent een aantal behandelaren gekozen om ergens anders te gaan werken. Hierdoor is er een acuut probleem ontstaan. Wij kunnen door het grote ontstane capaciteitstekort niet meer de veiligheid en kwaliteit zorg garanderen die, zeker voor deze kwetsbare doelgroep, nodig is.”

Locatie

De locatie zelf is volgens Inforsa niet geschikt voor deze doelgroep, juist omdat het afgelegen ligt ten opzichte van de andere behandellocaties van de organisatie. Als de locatie dichter bij de andere behandellocaties van de organisatie zou liggen, zou het omringt zijn “door behandelaren en medewerkers die deze doelgroep kennen, begrijpen en naar kunnen handelen.” De organisatie geeft aan dat ze in de toekomst graag een aanbod zouden blijven geven voor deze doelgroep, maar dan op een andere locatie, dichterbij de andere behandellocaties van Inforsa. De mogelijkheden hiervoor worden onderzocht.

Continuïteit

Voor de patiënten die nu bij het KIB in behandeling zijn, zoekt Informa in overleg met de patiënten, hun naasten en de verwijzer een passende behandelplek zoeken binnen of buiten Arkin.

Slechte bedrijfsvoering

Oud-medewerkers de KIB vinden dat de sluiting te wijten is aan slechte bedrijfsvoering. Bij NH nieuws zegt een anonieme oud-medewerker dat medewerkers juist voor deze complexe doelgroep kiezen, maar onvoldoende waardering krijgen voor hun werk. “Ze zeggen niet: het is zo specialistisch werk, je krijgt een betere beloning. Maar het hoeft niet eens financieel, het kan ook in extra waardering zitten. Als je dat niet geeft kunnen mensen inderdaad weglopen. Als jij personeel wil aantrekken, zou je er ook iets aan moeten doen.”

Directeur bedrijfsvoering van Inforsa Marc Boevink reageert bij NH nieuws: “Ik kan mij daar vanuit het standpunt van het personeel zeker iets bij voorstellen. Je werkt dag in, dag uit hard met deze doelgroep. Ik kan begrijpen dat zij denken dat er een gebrek aan waardering is. Als dit zo wordt ervaren, dan is dit een taak voor de directie om mee aan de slag te gaan. Ik voel mij daar ook zeker op aangesproken.”

Team

In het Parool hekelt een oud-medewerker de wisselende teamsamenstelling. “Er is in mijn ogen sprake geweest van mismanagement. Ik heb er jarenlang gewerkt. De leiding had beter moeten luisteren naar de werkvloer. Door goede, vaste krachten een wat hoger salaris en daarmee meer waardering te geven had de sluiting kunnen worden voorkomen.”

Onveilig

Volgens de oud-werknemer leidde het personeelsgebrek tot onverantwoorde situaties. “Ik heb meegemaakt dat vier meisjes van 21 een kerel van twee meter onder controle moesten houden. Dat gaat niet. Er waren te weinig mensen beschikbaar voor het zogenoemde calamiteitenteam, dat in actie moet komen als het uit de hand loopt. Daarom werd een extern beveiligingsteam ingehuurd.”

Sluitingen

De KIB is de derde ggz-instelling die in korte tijd aangeeft te gaan sluiten. De eerste was de ambulante behandelinstelling voor persoonlijkheidsstoornissen van PsyQ Amsterdam. De tweede was het Centrum voor Psychotherapie van Pro Persona.