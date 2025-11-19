Alzheimer Nederland maakt zich zorgen over ouderen die achter het net vissen

Alzheimer Nederland slaat alarm over de situatie van thuiswonende ouderen met dementie. De organisatie ziet een groeiend probleem dat nu al tot zorgelijke situaties leidt en pleit voor actie.

Hoewel ouderen steeds vaker zelfredzaam zijn en dat wordt aangemoedigd, blijkt dat het niet altijd goed gaat, aldus Alzheimer Nederland. Mensen met dementie willen, net als anderen, zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar in de praktijk lukt dat vaak niet. Volgens de vereniging voor alzheimerpatiënten komen er veel signalen binnen over verwaarlozing en overbelasting van mantelzorgers. “Mensen wonen lang thuis, maar krijgen het daar echt niet altijd rond georganiseerd”, aldus de organisatie.

Crisissituatie

De grootste zorg betreft een groep die nauwelijks zichtbaar is: alleenstaande, kwetsbare ouderen die zorg mijden en vaak een kleine portemonnee hebben. Deze mensen staan niet geregistreerd bij de huisarts en komen niet voor in indicaties. Juist zij hebben ondersteuning het hardst nodig, maar vissen achter het net. Pas wanneer er een crisissituatie ontstaat, komen zij in beeld en moeten hulpverleners alles op alles zetten om alsnog zorg te regelen.

Boemerangeffect

Alzheimer Nederland benadrukt dat zelfredzaamheid belangrijk blijft, maar waarschuwt voor onderschatting van de dubbele vergrijzing. In de komende vijftien jaar verdubbelt het aantal mensen met dementie in Nederland. “We kunnen niet achteroverleunen”, stelt de organisatie. “We moeten investeren en alert blijven op signalen uit de praktijk.”

Volgens Alzheimer Nederland dreigt een boemerangeffect: door nu te bezuinigen en af te bouwen, ontstaat later een noodzaak om opnieuw op te bouwen. Dat kost niet alleen geld, maar legt ook een zware last op mensen met dementie en hun mantelzorgers, die het nu al moeilijk hebben.