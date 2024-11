Ambulance Amsterdam start pilot voor nieuw inlogstelsel zorgmedewerkers

Medewerkers van Ambulance Amsterdam loggen meerdere keren per dag in om gegevens van patiënten te verifiëren. Tot op heden doen ze dat met de UZI-pas, maar bij wijze van pilot testen ze nu een onderdeel van het systeem Dezi (kort voor de zorgidentiteit) voor. Dat stelsel moet komend jaar uitgerold worden als generiek inlogstelsel voor alle zorgprofessionals. Enerzijds moet dat het gemakkelijker maken voor medewerkers en anderzijds de veiligheid van de patiëntgegevens vergroten.

De pilot stelt de medewerkers van Ambulance Amsterdam in staat om via een mobiele telefoon toegang te krijgen tot de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). Daar kunnen ze BSN-nummer opvragen of controleren.