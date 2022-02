Ambulancediensten Limburg gaan fuseren

De raad van toezicht van AmbulanceZorg Limburg-Noord en het Algemeen Bestuur van de GGD Zuid Limburg zijn akkoord met de fusie. Sinds 2016 is er al één meldkamer ambulancezorg voor Limburg en straks dus ook één ambulancedienst. Het besluit moet nog door de minister van VWS worden bekrachtigd.

“Iemand in nood moet altijd kunnen rekenen op ambulancezorg”, zegt Gert Jan Scheffer, voorzitter Raad van Toezicht AmbulanceZorg Limburg-Noord. “Daarom moeten de ondersteunende functies versterkt worden.” Dat geldt zowel voor Limburg-Noord als Zuid-Limburg.

Op sterkte

Mirjam Clermonts, bestuursvoorzitter GGD Zuid-Limburg: “Doordat beide ambulancediensten de krachten gaan bundelen, komt het personeel achter de schermen weer op sterkte. Het geld voor deze versterking hoeft niet uit ‘de rijdende dienst’ gehaald te worden. Dat zou leiden tot minder ambulances en dat wilden we per se niet.”

Het aantal ritten neemt jaar na jaar toe. In Limburg zijn dat zijn er zo’n 85.000 per jaar. Daardoor zijn er ook meer mensen achter de schermen nodig, vaak met specialistische kennis. Hun werk is vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld, maar wel van cruciaal belang.

De burger zal niets van de fusie merken. De ambulanceposten in Limburg veranderen niet en het aantal ambulances ook niet. Dit wordt trouwens landelijk bepaald en niet door de ambulancediensten zelf. De gemeenschappelijke meldkamer blijft hetzelfde en ook de ambulancehulpverleners blijven werken op hun eigen post. De fusie gaat niet gepaard met een reorganisatie of een bezuiniging. Voor de medewerkers in een ondersteunende functie ligt dat anders. Zij gaan intensief samenwerken.