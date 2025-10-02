Skipr

Thema: Ghz
Amerpoort en Sherpa gaan na fusie verder onder nieuwe naam

,

Amerpoort-Sherpa gaat vanaf 1 december 2025 verder als Eemhart. De nieuwe naam is woensdag door bewoners, ervaringsdeskundigen en de burgemeester van Baarn onthuld.

De fusie tussen Amerpoort en Sherpa is sinds 1 juli 2025 officieel. De organisatie biedt met 4.000 medewerkers en 1.200 vrijwilligers zorg en ondersteuning aan zo’n 4.700 mensen met een beperking.

Oorsprong

Cliënten, medewerkers, verwanten, vrijwilligers en externe relaties hebben de afgelopen maanden meegedacht over een nieuwe naam. Honderden ideeën stroomden binnen. Uit al die suggesties werd een korte lijst samengesteld, waarna de hele organisatie kon stemmen. Eemhart kwam als grote favoriet uit de bus. De naam is geworteld in de geschiedenis van Amerpoort en Sherpa en verwijst naar de rivier de Eem, vroeger ook wel de Amer genoemd.

Daarmee verwijst het naar de oorsprong van beide organisaties. “Net als het water vinden wij steeds opnieuw onze weg, in verbinding met de mensen en de wereld om ons heen”, aldus Amerpoort-Sherpa. In december gaan de gefuseerde organisaties verder onder de nieuwe naam.

Meer over:Gehandicaptenzorg

