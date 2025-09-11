Skipr

Amper meldingen over mazelen, gevreesd vakantie-effect blijft uit

,

Gezondheidsdiensten hebben slechts zeven nieuwe mazelenbesmettingen gemeld in de afgelopen maand. Dat is het laagste aantal van dit jaar, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut liet in de zomer nog weten rekening te houden met een toename door in het buitenland opgelopen besmettingen. Vooral in Marokko is een verhoogd risico. Daar hebben tot dusver zeker 39 mensen die in Nederland wonen het mazelenvirus opgelopen. Sinds 13 augustus ging het om vier mensen. Van een groot vakantie-effect lijkt dus geen sprake.

Vaccinatiegraad

Eerder dit jaar raakten relatief veel mensen, vooral kinderen, besmet met mazelen. Experts verklaren dat door de gedaalde vaccinatiegraad. Het totaal ligt nu op 506 besmettingen. Dat is het hoogste aantal sinds de laatste grote landelijke uitbraak, in 2013. Toen werden duizenden mensen ziek.

Meestal gaat mazelen vanzelf over, maar er kunnen gevaarlijke complicaties optreden. Heel soms is de ziekte dodelijk. (ANP)

