Amstelveense zorgaanbieders breiden samenwerking uit

Het doel is om scherper te indiceren en de gezamenlijke capaciteit beter te benutten. Daarnaast is het ook de bedoeling dat verwijzers, zoals huisartsen en ziekenhuizen, en cliënten minder tijd kwijt zijn met het vinden van beschikbare wijkverpleging.

‘Samenwerken is essentieel’

Marieke van Ring, wijkverpleegkundige bij Amstelring, zegt er het volgende over: “De werkdruk is hoog. Om goede zorg te kunnen leveren is samenwerken essentieel.” De organisaties werken al op meerdere gebieden samen, bijvoorbeeld met de gezamenlijke regiovisie. Nu komt daar dus ook de werkwijze van zorgbemiddeling voor huisartsen en cliënten bij.

Kwaliteit en toegankelijkheid

Michiel Wassenaar, directeur Thuis en herstel van Zonnehuisgroep Amstelland, is blij met de samenwerking: “Met elkaar willen we de kwaliteit en toegankelijkheid van wijkverpleging blijven garanderen. We helpen verwijzers in het zoeken naar zorg en kunnen op deze manier slimmer omgaan met vraag en aanbod. Bijzonder dat de eerste stappen hiertoe al door onze zorgprofessionals waren gezet. Mede dankzij een subsidieregeling en een bijdrage van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen we hierin doorpakken.”