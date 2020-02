Amsterdam doet aangifte van diefstal kunstcollectie Slotervaart

De gemeente Amsterdam doet aangifte van diefstal van 24 kunstwerken uit het Slotervaartziekenhuis, zo melden verschillende media. De kunstwerken zijn in 2018 spoorloos uit de failliete boedel van het ziekenhuis verdwenen. Met de aangifte wil de gemeente duidelijk maken wie de rechtmatige eigenaar is en voorkomen dat de werken verkocht dan wel geveild worden.

In totaal heeft de gemeente in de loop der jaren 38 kunstwerken aan het ziekenhuis in bruikleen gegeven. Slechts veertien werken konden na het faillissement worden opgespoord. Zij keren terug naar de gemeente.

Publiek geld

Het totale aantal kunstwerken dat de gemeente toekomt is veel groter. Na het faillissement in november 2018 heeft een curator alle aanwezige kunst in het ziekenhuis geïnventariseerd. Naast de veertien in bruikleen teruggevonden kunstwerken, waren er 181 andere kunstwerken, die allemaal gefinancierd waren met publiek geld. De bewuste werken zal worden onderzocht door het Stedelijk Museum en het Amsterdam Museum. Daarna wordt de keuze gemaakt welke werken in de museale collectie worden opgenomen en welke zullen worden afgestoten.

Tot de kunstcollectie behoren enkele topstukken, zoals een kleurrijke glaswand van Karel Appel. Bij de bouw van het ziekenhuis in 1975 gaf de gemeente Amsterdam een bedrag van omgerekend 2 miljoen euro uit aan kunst.