Amsterdam UMC gaat live met IC-algoritme van Pacmed

Speciale software helpt het Amsterdam UMC vanaf vandaag om te bepalen wat het ideale moment is om een patiënt van de IC te ontslaan. Het is de bedoeling dat ook de andere Santeon-ziekenhuizen het systeem gaan gebruiken.

De live-gang van de IC-software is al geruim tijd in de maak. In 2019 sloten Amsterdam UMC en de Nederlandse onderneming Pacmed een langlopende overeenkomst om samen te werken. “We willen de voorspellende algoritmes niet alleen ontwikkelen en testen, de software moet ook geïmplementeerd worden zodat de zorg voor de patiënt er beter en veiliger van wordt”, zei intensivist Paul Elbers daar destijds over.

IC-ontslag

De software moet door inzet van machine learning helpen bepalen wat het ideale moment is om een patent van de IC te ontslaan. Een belangrijke keuze. Doe je het te vroeg, dan loop je de kans op gezondheidsschade en heropname. Maar doe je het te laat, dan houdt de patiënt onnodig een IC-bed bezet.

Met data het werk verlichten

“Als je met data het werk kunt verlichten, houden IC-medewerkers meer tijd over voor de moeilijkste patiënten”, zei Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur bij Santeon-ziekenhuis OLVG, daar eerder over tegen Zorgvisie. “De mensen op de IC werken keihard. Als zorgbestuurders hebben wij de opdracht om de zorg toekomstbestendig te maken. Dat kun je doen door meer mensen aan te nemen, maar die zijn er nou eenmaal niet.”

Het is de bedoeling dat de andere ziekenhuizen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Santeon ook de Pacmed-software gaan inzetten. Ook ziekenhuizen die daar geen deel uitmaken, kunnen er op termijn gebruik van maken.